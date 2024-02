Révolution au Mali : le mouvement M5-RFP vit son dernier souffle ! - abamako.com

Révolution au Mali : le mouvement M5-RFP vit son dernier souffle ! Publié le lundi 26 fevrier 2024 | Le Pays

Prévue pour le jeudi 22 février 2024, la réunion du Mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) a été bouleversée par une polémique sur fond la présence massive des forces de l’ordre sur les lieux de la réunion. Des cadres du comité stratégique se retirent de la salle et déposent lors d’une autre réunion le 1er vice-président M Boubacar M. Traoré assurant l’intérim après Choguel Kokalla Maïga qui à son tour suspend jusqu’à nouvel ordre, tous les membres récalcitrants parmi lesquels Jeamille Bittar.



Depuis un moment, une odeur suffocante de malaise sent au sein du Mouvement du 5 Juin Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP), mouvement hétéroclite qui a mis fin au règne de l’ancien président de la République du Mali, Feu, Ibrahim Boubacar Keita en 2020.



Sur fond de présence des forces de l’ordre à sa réunion ordinaire du jeudi 22 février, qui recouvre sans nul doute les plaies des répressions sanglantes des manifestations de 2020, le mouvement M5-RFP est cassé en deux et chaque camp se revendique la légitimité en prenant des sanctions sévères contre l’autre. Un bicéphalisme qui conduit au déclin ou la chute de popularité de ce mouvement célèbre de l’histoire récent du Mali.



Reconnu comme proche du premier ministre de la transition, le Dr Choguel Kokalla Maiga, la gestion du comité stratégique par le 1er vice-président Boubacar K. Traoré est mise en cause par certains de ses anciens camarades de lutte au sein du M5-RFP.



Ainsi, ces derniers ont profité de la polémique du jeudi 22 février sur fond de présence massive de force de l’ordre pour déposer le président intérimaire le remplaçant par l’ex-ministre Imam Oumarou Diarra, non moins 3e vice-président du comité stratégique.



Pour appuyer leur volonté, ces nouveaux « rebelles du M5-RFP » ont mis en exergue la décision du mouvement mère de Boubacar K Traoré, l’Espoir Mali Kura (EMK), de lui retirer son mandat de représentant au sein du M5-RFP ainsi que la demande incessante de sa démission par la jeunesse du M5-RFP. Des situations qui, selon eux, conduisent de facto, à son illégitimité pour assurer l’intérim du comité stratégique.



Ajouter à cela d’autres griefs dans le leadership de M. Boubacar Karamoko comme notamment son choix délibéré et discriminatoire de faire représenter très majoritairement certains regroupements qui composent le M5-RFP aux réunions comparativement à d’autres minorités dont les points de vue comptent beaucoup. Des griefs qui lèvent le doute, selon eux, sur « l’incapacité notoire » de M. Boubacar K Traoré à maintenir la cohésion au sein du M5-RFP.



Par conséquent, Les principaux signataires de cette mouvance dont le EMK, PPC, la jeunesse du M5-RFP, AR-Mali, CAMPS, MPJ faso Yelen ont décidé de mettre fin et avec effet « immédiat » à la mission de Boubacar K. Traoré en tant vice-président du comité stratégique du MR-RFP.



Mais ayant également signé cette déclaration à l’instar des mouvements cités, le Front pour la sauvegarde de la démocratie (FDS) a, de son côté, fait un communiqué pour se désolidariser de toute démarche de remplacement du premier vice-président du comité stratégique du M5-RFP Boubacar M. Traoré par l’Imam Oumarou Diarra. « Nous déplorons cette attitude qui porte atteinte au crédit de fonctionnement de notre organisation » a regretté dans un communiqué le FDS tout en soulignant que ses membres qui ont pris part à ce mouvement d’humeur n’ont nullement été mandatés par la base.



Tout en renouvelant son soutien indéfectible au président du comité stratégique, Dr Choguel Kokalla Maïga et au vice-président Boubacar K Traoré, le FDS a lui aussi pris des mesures de suspension contre ses Mountaga Tall, président du CNID-FYT, Ibrahim Sylla, EDR et Paul I Boro, président du Sama, jusqu’à nouvel ordre.



Il faut noter que le président intérimaire controversé du comité stratégique, Boubacar K Traoré, depuis le boycott de la réunion du jeudi 22 février, avait lui aussi suspendu du Comité Stratégique du M5-RFP, jusqu’à nouvel ordre, les membres Paul Ismaël Boro, membre du FSD ; Ibrahima Sylla, membre du FSD ; Jeamille Bittar, membre du PPC ; Zoumana Diabenta, membre du PPC ; Ismail Camara, membre du PPC ; Seydou Diakité dit Soudanais, membre du CAMPS ; Tahirou Dicko, membre du CAMPS ; Aboubacar Daffé, membre du CNT ; Ibrahim Traoré dit Jack Bauer, membre de la coordination des jeunes ; Tiemoko Maïga, membre d’EMK ; Aliou Sankaré, membre d’EMK et Koumba Yaressi, membre d’EMK.



De son côté, lui met l’accent sur l’impératif de soutenir la transition et le respect des idéaux du Peuple portés par le M5- RFP à travers l’engagement, la discipline et la responsabilité.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS