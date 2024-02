Les pays de l’AES et les résolutions d’Abuja : Le rétropédalage inopérant de la CEDEAO - abamako.com

Publié le lundi 26 fevrier 2024

Les pays de l'AES et les résolutions d'Abuja : Le rétropédalage inopérant de la CEDEAO

Les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO se sont réunis en sommet extraordinaire à Abuja le 24 février 2024. L’ordre du jour portant essentiellement sur la situation des trois pays de l’AES et le Sénégal a donné lieu à des conclusions qui prouvent à suffisance que l’Organisation sous régionale a perdu la manche dans le bras de fer qu’elle avait engagée avec le Mali, le Burkina et le Niger. Consciente que sa posture a plus de conséquences pour l’avenir de l’Organisation, après la décision irréversible des trois pays sanctionnés de quitter la CEDEAO, les Chefs d’Etat viennent de prendre la posture flexible tout en égrenant les désavantages de la décision des trois pays. Ensuite pour ce qui concerne le Niger, presque toutes les sanctions sont levées avec effet immédiat pour raison de carême et du mois de ramadan.



Les chefs d’Etat présents essaient enfin de dorloter les trois pays afin qu’ils revoient leurs décisions et de retourner dans la grande famille.



Au regard du degré de détermination et de l’état d’avancement des mesures engagées pour la consolidation de l’unité entre les trois pays dans plusieurs domaines, il est inimaginable de penser à l’effet contraire de la part des trois pays puisque l’Alliance leur fait échapper la pression de la CEDEAO quant au retour à l’ordre constitutionnel.



Les trois pays ont été résilients et ont engagé un élan réel de stabilisation de l’espace Sahel. Alors, plus question de parler de l’ex organisation sous régionale qui est devenue parias car sous ordre des puissances étrangères chassées de ces pays pour inefficacité patente dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.



B. Y



Source : LE PAYS