Depuis Alger : L'Imam Mahmoud Dicko annonce son retour au Mali
Publié le lundi 26 fevrier 2024 | Le Pays

L’Imam Mahmoud Dicko

Dans une récente vidéo de trois minutes qui nous est parvenue, l’Imam Mahmoud Dicko qui séjourne à Alger depuis quelques mois révèle qu’il sera bientôt de retour au bercail. À ses dires, les raisons de sa présence, l’inauguration de la grande mosquée s’est bien passée. Il a mis l’occasion à profit pour remercier tous ceux qui l’ont souhaité meilleure santé et a profité pour faire des bénédictions pour le retour de la paix au Mali.



La présence de Dicko à Alger sur invitation des autorités de ce pays voisin avait suscité d’énormes interprétations puisqu’il s’y trouvait au même moment que les groupes armés du Nord signataire de l’Accord d’Alger.



La circonstance avait été dénoncée par les autorités maliennes qui ont par la suite mis fin à l’accord d’Alger et annoncé par la suite la mise en place d’un Comité de dialogue inter-Maliens.



La situation avait créé une incidence diplomatique entre les deux pays qui avaient rappelé de part et d’autre leurs ambassadeurs. Peu de temps après, la situation est revenue à la normale.



Quant à l’Imam Dicko, il avait dans une vidéo enregistrée dans un hôpital à Alger où il se trouvait pour des soins médicaux donné des explications de sa présence à ce rendez-vous des autorités algériennes. Cela n’avait pas favorisé la compréhension des Maliens qui estimaient une trahison de sa part vis à vis de son pays.



Alors ce retour annoncé est une grande nouvelle qui laissera certainement place à des commentaires avant le jour j.



Source : LE PAYS