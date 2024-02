Justice : L’artiste Adji One centhiago et 10 autres personnes en garde à vue - abamako.com

L’artiste Adji one centhiago Santiago a été arrêté avec 10 autres personnes dans un hôtel dans la commune I . Selon des sources, ils seraient en garde a vue au 16ème arrondissement de Bamako depuis le vendredi passé.



Cependant , la raison de son arrestation est pour le moment inconnue . Il est à noter qu’Adji one centhiago de son vrai nom Makan Danioko est un artiste talentueux et très connu sur la scène musicale

malienne . Né dans la région de la région de Kayes , il aurait déménagé à Bamako pour faire carrière

dans la musique . Pour rappel , l’artiste a des antécédents judiciaires.



aMiNaTa Tera