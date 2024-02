L’observatoire pour la défense des droits de l’homme et de la démocratie est né : Mamadou Sinsy Coulibaly ajoute une nouvelle corde à son arc - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique L’observatoire pour la défense des droits de l’homme et de la démocratie est né : Mamadou Sinsy Coulibaly ajoute une nouvelle corde à son arc Publié le lundi 26 fevrier 2024 | L'Alternance

© aBamako.com par A S

Conférence de presse du Conseil national du patronat (CNPM)

Bamako, Le 10 février 2020 Le Conseil national du patronat (CNPM) étaient face à la presse Tweet

Après la Plateforme de lutte contre la corruption et le chômage des jeunes, PCC, dont il était le parrain, l’ancien Président du Conseil National du Patronat du Mali et richissime homme d’affaires Mamadou Sinsy Coulibaly vient de porter sur les fonts baptismaux l’observatoire pour la défense des droits de l’homme et de la démocratie au Mali, ODDHDM. Cette organisation de la société, loin d’être une organisation de trop, entend contribuer à la promotion de la bonne gouvernance, de la démocratie et de l’Etat de Droit. La cérémonie de lancement des activités a eu lieu le samedi 24 février 2024 à l’emblématique Maison de la presse devant un parterre d’hommes de média, de personnalités du monde judiciaire et une immense foule. Pour le désormais nouveau Président de l’ODDHDM, l’existence avérée de la corruption et l’impérieuse nécessité de l’extirper des mœurs qu’elle gangrène font l’unanimité. En quoi cet Observatoire est-il différent des autres ? va-t-il contribuer comme la PCC à un éveil de conscience populaire ?



La lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite, tout comme la préservation des droits humains seront sans nul doute les chevaux de bataille de l’observatoire pour la défense des Droits de l’homme et de la démocratie. Il faut déraciner la corruption qui passe aujourd’hui pour être un phénomène compris et inhérent, voire intégrant la culture de gestion des affaires publiques. L’ODDHDM entend combattre ces fléaux que sont la corruption et l’enrichissement jusqu’à leur éradication totale, c’est pourquoi il s’est armé d’un arsenal juridique conséquent et tout particulièrement des expertises avérées. L’observatoire compte également dans ses rangs des hommes et de femmes compétents rompus à la tâche qui sont prêts à apporter leurs pierres à la construction de l’édifice qu’est le Mali, un pays à la fois démocratique débarrassé de la corruption et préservant les droits de l’homme.



La cérémonie de lancement des activités a enregistré la présence de beaucoup de personnalités et a permis à l’organisation d’un panel autour de trois thématiques, à savoir l’impact de la corruption sur l’économie et la société, animée par le Président de l’Observatoire en l’occurrence Mamadou Sinsy Coulibaly, ensuite la deuxième thématique était relative à la liberté d’expression, acquis démocratique à préserver, animée par le Président de la Maison de la Presse, Bandiougou Danté et enfin la dernière thématique a été prise en charge par M Diawoye Magassa de la Commission Nationale de Droits de l’homme ; CNDH. Chaque panéliste dans son domaine compétence a égrené un chapelet d’obstacles qui entravent le bon fonctionnement de l’Etat avant de proposer des solutions. Ils sont tous unanimes à dire que la démocratie et l’Etat de droit avec leur corolaire de libertés, sont irréversibles, car acquis des hautes luttes. Quant au coordinateur de l’Observatoire, M Youssouf Sanogo il s’est dit convaincu que cette organisation atteindra ses objectifs qui sont entre autres la lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite, les violences basées sur le genre, la préservation des acquis démocratiques. Les coordinateurs des différentes régions ont pris tour à tour la parole pour non seulement saluer la belle initiative de M Coulibaly, ils se sont dit disposer à jouer pleinement leur partition pour la promotion de la bonne gouvernance en luttant efficacement contre la corruption et en préservant les droits humains. Le point d’orgue de la conférence de lancement des activités a été l’intervention de Amadou Tiéoulé Diarra, qui a prodigué des sages conseils. Ce grand avocat et homme droit très avisé ne doute point de bons résultats qui seront engrangés par l’ODDHDM sous le leadership éclairé de Mamadou Sinsy Coulibaly. Les questions de journalistes et les contributions de certains invités ont permis à l’assistance d’en savoir. La cérémonie de lancement a pris fin par une note d’espoir celle de voir dans un bref délai les premiers résultats tangibles de l’observatoire.



Youssouf Sissoko