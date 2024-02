Délestage au Mali, la Commission Energie du CNT en visite dans les centrales EDM : De la poudre de perlimpinpin - abamako.com

News Société Article Société Délestage au Mali, la Commission Energie du CNT en visite dans les centrales EDM : De la poudre de perlimpinpin Publié le lundi 26 fevrier 2024 | arc en ciel

Alors que les délestages continuent de plonger le Mali dans l’obscurité, la visite de la Commission Energie du Comité national de Transition (CNT) dans les centrales de la société EDM suscite des doutes quant à son efficacité réelle dans la résolution de la crise énergétique.



Depuis des mois, les Maliens subissent les conséquences désastreuses des coupures d’électricité récurrentes, affectant tous les aspects de leur vie quotidienne. Malgré les promesses répétées du ministre de l’Energie, Bintou Camara de trouver une amélioration, la situation n’a fait qu’empirer, laissant de nombreux citoyens dans le désespoir.



La visite de la Commission Energie du CNT dans les installations de la société EDM, la semaine dernière semblait être une tentative de montrer un engagement envers la résolution de la crise énergétique. Cependant, de nombreux observateurs craignent que cette visite « ne soit qu’une opération de relations publiques visant à apaiser l’indignation publique plutôt qu’à identifier et à résoudre les véritables problèmes ».



Pour de bons nombres de nos compatriotes, cette visite de la Commission Energie du CNT « ne représente qu’une poudre aux yeux de plus de la part des autorités ». Ils soulignent que des visites similaires ont eu lieu par le passé, sans qu’aucune mesure significative ne soit prise pour améliorer la situation. Les Maliens sont fatigués des explications et ne veulent ni plus ni moins que la solution à leur mal. Ils exigent des actions concrètes et des résultats tangibles plutôt que des gestes symboliques.



Face à cette crise énergétique persistante, il faut une action urgente et décisive de la part de des dirigeants sinon de la part du chef de l’Etat. L’avenir et le devenir des autorités de transition dépendent de leur capacité à répondre efficacement aux besoins énergétiques de la population dans un délai court.



Amadou Sidibé