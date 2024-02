Perspective de la présidentielle au Mali : Et si Batouly Niane est intéressée? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Perspective de la présidentielle au Mali : Et si Batouly Niane est intéressée? Publié le lundi 26 fevrier 2024 | Le Soir de Bamako

Tweet





La marraine du mouvement politique et citoyen "An Bi Ko" n'a ménagé ni son temps ni ses ressources pour apporter un réconfort à certaines couches vulnérables du pays. Batouly Niane fait beaucoup parler d'elle au Mali, où elle se présente comme une phi- lanthrope peu ordinaire : les multiples actions en faveur des populations des villes et campagnes du Mali témoignent de la générosité d'une femme qui se révèle chaque jour aux Maliens.



Son mouvement "An Bi Ko" draine des milliers de sympathisants à la fois à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'étran-ger au sein de la diaspora malienne. L'intensité des actions du mouvement de Batouly Niane fait dire qu'elleVision politique ?



Sans doute que le mouvement en a. Et celle-ci sera expliquée à tous les Maliens qui sont dans l'impatience de connaître les motivations de Fatoumata Batouly Niane. Il n'y a pas longtemps, elle a eu une rencontre avec la veuve de feu Président ATT, madame Touré Lobbo Traoré. Sans doute que la présidente du mouvement



An Bi Ko est séduite par l'approche de cette ex-première dame qui a tout donné aux femmes et veuves du Mali à travers les actions de la fondation pour l'enfance qu'elle dirigeait du temps du gouvernement de son défunt mari. Dans un témoignage sur cette visite effectuée chez Lobo Traoré, Batouly affirme elle-même qu'elle est inspirée par l'ancienne première encore vantée à l'intérieur et hors des frontières maliennes. Ce n'est pas pour rien que Batouly fait tout pour être sous le feu des projecteurs des observateurs commentent chacun de ses faits et gestes...



Soir de Bamako