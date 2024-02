Centre du Mali : Fin de mission pour Pr Dioncounda Traoré - abamako.com

News Région Article Région Centre du Mali : Fin de mission pour Pr Dioncounda Traoré Publié le mardi 27 fevrier 2024 | Le témoin

À la surprise générale, le Colonel Assimi GOÏTA s’est illustré, la semaine dernière, en mettant sous les projecteurs l’ancien président de la République par intérim de 2012. Il l’a notamment délesté d’une tâche secondaire qu’il assurait bien avant l’avènement du Mali Kura.



Le Président de la Transition a notamment abrogé le décret de nomination de l’ancien président Dioncounda Traoré comme haut représentant du chef de l’Etat pour les régions du Centre. En effet, parallèlement à ses fonctions d’ancien président de la République, le Professeur Traoré en était chargé, en juillet 2019, par le défunt président Ibrahim Boubacar Kéita en vue de contribuer à l’apaisement du climat social et au retour définitif de la paix. À l’époque, beaucoup avaient estimé que ce poste aurait dû revenir à celui qui occupait Koulouba avant Dioncounda, Amadou Toumani Touré en l’occurrence.



Placé sous l’autorité du président et doté d’un Secrétariat permanent, le Haut Représentant qu’était le Pr Dioncounda Traoré avait une feuille de route claire : il était chargé de prendre toute initiative en vue du rétablissement de l’autorité de l’Etat et de la stabilisation dans les régions du Centre. Force est d’admettre que durant la transition, il fut porté disparu des radars. A-t-il été abandonné en plein vol ? Rien n’est moins sûr même si nous pouvons formellement confier que depuis 2 ans, son siège situé aux abords du monument dit de la bougie à l’ACI fut démantelé.



Aussi le paradoxe de la mission du mythique député de Nara est qu’il fut muet pendant tous les grands rendez-vous de la Transition : silence coupable” pendant les Assises nationales de la refondation, les concertations autour de Farabougou qui subissait les assauts de terroristes venus de Mopti, la biennale artistique, les visites gouvernementales en Mars 2023, etc. Idem aussi pour le mouvement Dana Ambassagou dont le leader a même eu pour interlocuteur un temps, Mohamed Salia Toure alors fraîchement investi ministre de l’emploi qui relançait une activité phare de son département à Mopti. Autant de rendez-vous du Mali Kura où il était aux abonnés absents même s’il n’est pas exclu que sa mission soit ajournée bien avant 2024 et que la fin de mission n’était peut-être juste qu’une formalité.



Pr Dioncounda Traoré était pourtant moins silencieux sous le régime défunt et multipliait les apparitions dans les zones où les conflits communautaires ont affecté le tissu social. Il avait d’ailleurs indiqué être prêt à rencontrer Iyad Ag Aly et Amadou Kouffa voire leurs chefs qui tirent les ficelles. Une piste qui n’aura jamais été explorée, même si les regards se sont pointés sur l’Algérie ces derniers temps avec la rupture de l’accord pour la paix et même la Mauritanie pour son rôle mitigé au G5 Sahel.



Quoi qu’il en soit, le Centre demeure une priorité phare du Mali Kura et il reviendra sans doute au président du Comité de pilotage du Dialogue inter-Maliens de prendre le relais des tâches naguère assumées par Dioncounda Traoré. Lequel demeure une personne ressource pour les régions du Centre dont les conclusions et analyses sur la zone peuvent s’avérer utiles, lui qui a quand même servi au plus haut sommet de l’Etat.



I; KEÏTA