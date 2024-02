Arcane politique : Et si les intrigues de Macky Sall étaient une bénédiction pour Ousmane Sonko ? - abamako.com

News Politique Article Politique Arcane politique : Et si les intrigues de Macky Sall étaient une bénédiction pour Ousmane Sonko ? Publié le mardi 27 fevrier 2024 | Le témoin

De l’acabit des Nelson, Thomas Sankara ou de la race des Alassane Dramane Ouattara, Alpha Condé, on peine manifestement à cataloguer le charismatique jeune opposant politique sénégalais, Ousmane Sonko, dont le parcours e des similitudes avec ceux des grandes figures politiques nommément cités qui ne se trouvent pourtant nullement dans la même cour de l’histoire.



Si ces grands dirigeants africains partagent ce point commun avec Sonko d’avoir en effet subi moult tentatives d’élimination politique, il en résulte que certains se sont avérés plus tyran que leurs bourreaux quand ils ont été à la tête de l’appareil d’Etat.



Cela ne peut pas aller sans mentionner le cas d’un certain Macky Sall qui, en s’opposant à son mentor Abdoulaye Wade, président sénégalais de l’époque, s’est vu foudroyer par les intrigues de ce dernier qui aura lamentablement échoué grâce à la présence d’esprit du peuple sénégalais connu pour son respect des valeurs démocratiques. Ironie de l’histoire que de voir le même Macky Sall orchestrer des manigances antirépublicaines et démocratiques dans l’optique de se maintenir au pouvoir, en transgressant la loi suprême du pays. Les mêmes causes produisant des effets identiques, il va de soi que dans son éhontée quête de s’éterniser l’actuel président sénégalais pourrait avoir fourni à son opposant la même aubaine qu’Abdoulaye Wade lui avait offerte en voulant vaille que vaille transmettre la couronne à sa progéniture.



Par ailleurs, tout observateur bien averti ne peut être que circonspect sur une éventuelle gestion du pouvoir d’Ousmane Sonko qui semble avoir un destin présidentiel imminent au regard du scénario de déjà vu qui prend forme.



Somme toute, si force est de concéder la raison à Albert Camus qui pensait que «La société politique contemporaine est une machine à désespérer les hommes , on veut juste croire aux belles promesses d’Ousmane Sonko qui doit se mettre au rang d’un Nelson Mandela dont le sens du pardon et de patriotisme reste inégalée.



Seydou Diakité