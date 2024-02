Option défensive - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Option défensive Publié le mardi 27 fevrier 2024 | Le Reporter

© Autre presse par DR

Lutte contre le terrorisme : l`armée malienne reçoit plusieurs véhicules Blindés tactiques de combat et des BRDM-2, BTR-60 et BTR-70 modernisés

Dans le cadre de l’opérationnalisation des 19 Groupements Tactiques Interarmes (GTIA), le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta a remis un important lot d`équipements et matériels militaires au Forces Armées Maliennes ce jeudi 27 avril 2023 à Kati. Tweet



Les Maliens dans leur grande majorité reconnaissent aux jeunes militaires au pouvoir d’avoir mis l'outil de défense et de souveraineté au cœur de leur mission. De 2021 à nos jours, le Mali n'avait jamais eu autant d'équipements militaires. Lors du comité national de défense du lundi 19 février 2024 à Koulouba, le président de transition, le colonel Assimi Goïta, a insisté sur le maintien de l'option défensive.



D’autant que les hommes ont les moyens et les équipements pour traquer les terroristes partout. Il dira que tout sera mis en œuvre pour doter l'armée et les forces de sécurité de moyens. C'est ainsi que dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 février 2024, plus de 200 engins de guerre ont traversé Kourémalé en passant par Nareman, Siby, Sebenikoro en provenance de la Guinée pour Kati. Il s’agit notamment de citernes, de véhicules, d’armes, munitions et cars de transport de troupes.