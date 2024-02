Coopération : le Premier ministre du Niger reçu par le Président de Transition du Tchad - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Coopération : le Premier ministre du Niger reçu par le Président de Transition du Tchad Publié le mardi 27 fevrier 2024 | aNiamey.com

Tweet





Le lundi 26 février 2024, le Premier ministre du Niger, Ali Mahaman Lamine Zene, a été reçu en audience par le Président de Transition, Chef de l’État tchadien, Général Mahamat Idriss Déby Itno, à N’Djamena.



Lors de cette rencontre, les discussions ont porté sur les récents développements de la situation au Niger, ainsi que sur le renforcement des liens de coopération entre les deux pays et la sécurisation de leurs frontières communes.



Les deux dirigeants ont réitéré leur engagement à poursuivre leur coopération bilatérale et ont souligné l’importance d'une approche régionale intégrée pour relever les défis communs auxquels ils sont confrontés.



Cette visite fait suite à celles du Ministre nigérien du Pétrole et du Premier ministre nigérien à N’Djamena. L'importation de carburant tchadien a également été discutée lors de ces rencontres.



L.L

aNiamey