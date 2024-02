Carte biométrique sécurisée: Un marché de douteux de plusieurs milliards de FCFA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Carte biométrique sécurisée: Un marché de douteux de plusieurs milliards de FCFA Publié le mardi 27 fevrier 2024 | Info Matin

© aBamako.com par AS

Cérémonie de lancement officiel de la carte nationale d`identité biométrique sécurisé

Bamako, le 11 avril 2023. Le ministre d`État ministre de l`Administration territoriale et de la Décentralisation a présidé la cérémonie lancement officiel de la carte nationale d`identité biométrique sécurisé. Tweet

Le Réseau des Associations Maliennes de Lutte Contre la Corruption et la Délinquance Financière (RAMLCDF) a interpellé le jeudi 22 février le président de la transition Assimi GOITA plusieurs marchés publics dont leur passation manque de sincérité. Ces marchés font perdre à notre Etat plusieurs milliards de FCFA.



Le président du RAMLCDF, Moussa Ousmane TOURE était le conférencier principal qui avait à ses côtés plusieurs membres de leur organisation œuvrant dans la lutte contre la corruption. Cette pratique fait perdre à notre État plusieurs milliards de FCFA par an.



Lors de cette conférence de presse, le président TOURE a dénoncé les passe-droits qui ont eu lieu lors de l’exécution du marché sur la carte biométrique idem pour le marché de la CANAM sur la confection de carte AMO.



Dans sa déclaration, M. TOURE relève de nombreuses irrégularités dans l’application de ce contrat approuvé par le Conseil des Ministres tenu le 12 octobre 2022, pour justifier le découplage et l’institution d’une nouvelle carte biométrique sécurisée, selon lui, couteuse à l’Etat.



Cependant, il a rappelé que le rapport du ministre de la Sécurité ayant introduit l’examen du projet de décret qui deviendra le Décret du 03 novembre 2022 portant institution et règlementation de la Carte nationale d’identité biométrique sécurisée (CEDEAO pour la République du Mali) affirme effectivement: « malheureusement cette procédure (d’attribution de marché) a été annulée suite au désaccord

intervenu entre le ministère de l’Économie et des finances et l’attributaire provisoire sur le prix de cession de la carte... ».



Source Infomatin