Concours des Auditeurs de justice Militaires : Un groupe de candidats alerte le colonel Goita sur une « injustice »

Le Collectif des Candidats déchus du concours de recrutement direct des Auditeurs de justice Militaires (session de Décembre 2023) crie à l’injustice. Formé des sieurs Moussa DIALLO, Issiaka Sékou KONE, Salihou ALHOUSEINI, Souleymane Kassim KANE et Ibrahima COULIBALY, le collectif a écrit au Président de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA, au Premier Ministre et au Ministre de la Défense et des Anciens Combattants afin de clarifier leur (…)



Par Mahamane TOURE – NOUVEL HORIZON