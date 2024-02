Ousmane Issoufi Maiga au lancement des travaux de l’atelier national de validation des Termes de Références du Dialogue inter Maliens.: « C’est un exercice de cogitation pour faire les propositions qui alimenteront les débats lors du Dialogue » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Ousmane Issoufi Maiga au lancement des travaux de l’atelier national de validation des Termes de Références du Dialogue inter Maliens.: « C’est un exercice de cogitation pour faire les propositions qui alimenteront les débats lors du Dialogue » Publié le mardi 27 fevrier 2024 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

Rencontre entre le Premier ministre et les forces vives de la Nation.

Tweet



Le Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga a ouvert hier lundi 26 février 2024 les travaux de l’atelier national de validation des Termes de Références du Dialogue inter Maliens. Le ministre d’Etat en charge de l’Administration Territoriale, Colonel Abdoulaye Maïga, son collègue en charge de la Réconciliation National, Colonel (…)



RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’ARTICLE DANS LA PARUTION DU NOUVEL HORIZON DU MARDI 27 FÉVRIER 2024





OUSMANE ISSOUFI MAIGA A PROPOS DES OBJECTIFS DE L’ATELIER NATIONAL DE VALIDATION DES TERMES DE RÉFÉRENCE DU DIALOGUE INTER MALIENS

By La rédaction - Nouvel Horizon / 27 février 2024





« Éradiquer les maux qui minent notre société, compromettent son avenir et alimentent la haine et la division de nos populations »

Le Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga a ouvert hier lundi 26 février 2024 les travaux de l’atelier national de validation des Termes de Références du Dialogue inter Maliens. Le ministre d’Etat en charge de (…)



RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’ARTICLE DANS LA PARUTION DU NOUVEL HORIZON DU MARDI 27 FÉVRIER 2024



Par Mahamane TOURE – NOUVEL HORIZON





Par MAHAMANE TOURE – NOUVEL HORIZON