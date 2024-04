Premier congrès de la SOMASST : Promouvoir la santé et la sécurité au travail pour améliorer la performance des entreprises - abamako.com

News Société Article Société Premier congrès de la SOMASST : Promouvoir la santé et la sécurité au travail pour améliorer la performance des entreprises Publié le jeudi 25 avril 2024 | Le Matin

Le premier congrès de la Société malienne de santé et sécurité au travail (SOMASST), s’est tenu du 17 au 19 Avril 2024 à l’Hôtel de l’Amitié. Co-présidé par le ministre de la Santé et du développement social et celui du Travail et de la Fonction publique, ce congrès a enregistré la participation de nombreux acteurs de la santé et sécurité au travail.



«Promotion de sécurité et santé au travail, quelles places pour les entreprises» ! Tel était le thème du tout premier congrès de la Société malienne de santé et sécurité au travail (SOMASST). L’évènement a été marqué par la présence des professionnels de la santé et sécurité au travail, du Burkina Faso, du Bénin, du Sénégal, de la Belgique…





La promotion de la santé et de la sécurité au travail reste très importante dans la performance des entreprises. Et cela d’autant plus que des employés en bonne santé et en sécurité ont généralement un meilleur rendement. Les accidents du travail, les maladies professionnelles et les risques psychosociaux représentent des défis de taille pour les entreprises et les travailleurs. Il est donc impératif de promouvoir une culture de prévention et de collaboration entre les différents acteurs impliqués, notamment les entreprises et les assureurs.



La SOMASST entend ainsi travailler dans ce sens (promouvoir la santé et la sécurité des professionnels) à travers une collaboration de tous les acteurs intervenant dans ce domaine. Ce congrès était donc l’occasion pour les professionnels maliens et étrangers de partager leurs expériences à travers des conférences-débats, des panels et des expositions.



Le représentant du ministre de la Santé et du Développement social, M. Abdoulaye Guindo (le secrétaire général du département) a rappelé qu’un accident mortel de travail sur 5 a eu lieu en Afrique pendant que le continent ne représente que 2 % des emplois. Il a enfin assuré les professionnels de l’accompagnement du département de santé. «Il nous faut réfléchir à trouver des réponses idoines à la santé et à la sécurité des travailleurs», a expliqué le ministre du Travail et de la Fonction publique, Fassoum Coulibaly. A la cérémonie d’ouverture, il a souhaité que de ce congrès sortent des recommandations utiles au Mali et à l’Afrique



Oumar Alpha