Opérations antiterroristes au cours du mois d’Avril : De gros poissons pêchés par les FAMa - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Opérations antiterroristes au cours du mois d’Avril : De gros poissons pêchés par les FAMa Publié le jeudi 25 avril 2024 | Le Pays

© aBamako.com par Androuicha

Cérémonie de remise de matériels pour les opérations d`achèvement du RAVEC

Bamako, le 16 octobre 2014 au ministère de l`intérieur et de la sécurité. Le ministre de l`intérieur et de la sécurité, le général Sada Samaké a réceptionné des mains du représentant résident du PNUD David Gressly, les matériels et équipements complémentaires des opérations du RAVEC. Tweet

Le mois d’avril été relativement dense en succès opérationnels tant par les Forces armées maliennes (FAMa) que les forces conjointes de l’Alliance des États du Sahel (AES). Plusieurs chefs terroristes neutralisés parmi lesquels, Boura Lobbi, originaire du village de Tanal, chef terroriste sévissant dans une grande partie de la région de Douentza plus particulièrement au Nord jusqu’à Diona, Ali Sekou Alias Diouraydi, chef terroriste du secteur de Dogo et Alkalifa Sawri. Tous des terroristes activement recherchés comme auteurs de plusieurs attaques et exactions contre les populations civiles.



Depuis le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées maliennes par l’acquisition de nombreux équipements militaires, le rapport de force a radicalement changé de camp sur le terrain. Cauchemar de la population à travers des actes de violence inhumains au début, ce sont les terroristes qui sont actuellement terrorisés par l’offensive de l’armée malienne et de ses alliés partout sur le territoire national. Ils recherchés, traqués et détruits avec tous leurs équipements jusque dans leurs derniers retranchements.





Ce mois d’avril a été particulièrement marqué par la neutralisation de gros gibiers tels que Boura Lobbi, originaire du village de Tanal, chef terroriste sévissant dans une grande partie de la région de Douentza plus particulièrement au Nord jusqu’à Diona, Ali Sekou Alias Diouraydi, chef terroriste du secteur de Dogo et Alkalifa Sawri entre DOUETIRE et ACHARANE dans la Région de TOMBOUCTOU. Tous des chefs terroristes activement recherchés pour des attaques et exactions contre les populations civiles, mais aussi la capture en vie de Almahdi Ag Almahmoud, une figure de renommée dans les activités terroristes au Mali.



Depuis, le vendredi 29 Mars 2024, ou les FAMa ont, sur la base de renseignements concordants, traité 02 Pick-up des bandits armés aux abords du bateau naufragé « Tombouctou » non loin de Bamba dont l’un servait à charger du matériel volé, les forces armées maliennes n’ont pas fléchi par des actions solides et exemplaires qui témoignent de leur détermination dans leur mission de sécurisation les populations et leurs biens.



Ainsi des groupes terroristes en mouvement sont rattrapés et traités comme ce fut le cas par six frappes aériennes dont deux (2) à Lerneb et quatre (04) dans la zone de Douna, cercle de Douentza, le 2 avril 2024 ; trois frappes chirurgicales dans la zone de Guire et environs, le 08 avril 2024 ; la réplique vigoureuse contre une attaque terroriste complexe au poste de Sarakala dans la région de Segou, le 07 avril 2024, une réaction qui a permis la saisie de 03 PM avec 11 chargeurs, 01RPG-7 avec 02 roquettes, 01 maillon de PKM, 04 cartouchières, 01 radio et 01 caméscope en plus des nombreux assaillants neutralisés ; la destruction d’un tricycle contenant des barriques d’essence et des vivres destinés aux terroristes suite à un ratissage dans le secteur de Koro et environs, le 8 avril ainsi que la récupération d’un important lot de matériels de guerre en plus de la destruction complète d’une de leurs bases, le même jour ; la destruction d’un important lot logistique et la neutralisation de plusieurs terroristes dans la zone de AMALAWLAW dans le secteur de LABBEZANGA par une frappe de l’armée nigérienne, le 10 avril 2024, la destruction d’une importante quantité de matériels de guerre et la neutralisation de plusieurs terroristes aux environs du village de HOURARA situé à environ 12km au nord-ouest de LABBEZANGA, à la frontière entre le MALI et le NIGER, le 13 avril, le démantèlement d’une importante base logistique, le même jour, dans le secteur de DOUNA, à la frontière entre le MALI et le BURKINA FASO, à travers une action conjointe impliquant des vecteurs maliens et burkinabès dans le cadre des opérations de la force conjointe de l’AES, sont entre autres, les grandes actions posées au cours de ce mois d’avril.





Des opérations qui ont permis la neutralisation de Boura Lobbi, originaire du village de Tanal, chef terroriste sévissant dans une grande partie de la région de Douentza particulièrement au Nord jusqu’à Diona, et plusieurs de ses gardes le 18 Mars 2024 ; de Ali Sekou Alias Diouraydi, chef terroriste du secteur de Dogo dans la zone de Youwarou et adjoint de Hassane Alias Cheik Oumar le 12 Avril 2024 et de lkalifa Sawri, le 19 Avril 2024. Almahdi Ag Almahmoud, un autre chef terroriste de renommée a été également interpellé par les FAMa, le 16 avril 2024.



La dernière action fut l ‘interpellation de deux des quatre braqueurs nommés Malick Ag Sagafou et Almahadi Ag Agafou tous domicilies à TABANCO, cercle de ANSONGO à la suite de leur opération de pillage d’une boutique dans le village de BARA ou un enfant de 12 ans a été blessé par des tirs des assaillants.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS