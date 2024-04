Pénurie et rupture de carburant dans ses stations-Services: Yara Oil en faillite? - abamako.com

Pénurie et rupture de carburant dans ses stations-Services: Yara Oil en faillite? Publié le jeudi 25 avril 2024 | Le Soir de Bamako

Les stations-services de Yara Oil, qui sont pourtant prisées par les maliens, font de plus en plus face à des pénuries et ruptures de carburant qui commencent à agacer les clients qui ne cachent pas leur mécontentement. Le problème est que la Direction de la société ne communique pas beaucoup sur cette situation qui cause pourtant des désagréments aux usagers des stations-services !



La communication, dans tous les domaines, c’est la clé, dit-on. Ce qui ne semble pas être bien compris au niveau des stations-services de Yara Oil. En effet, en plus de la rupture quasi-permanente de carburant, il y a aussi le plus souvent des problèmes au niveau des scanners servant à l’authentification des tickets d’essence, qui sont constamment en panne, si l’on en croit certains pompistes de la société. Conséquence : pas de carburant pour les clients détenteurs de tickets d’essence, obligés dans ces cas, à mettre la main dans la poche pour être servis.



Que se passe-t-il réellement au niveau des stations Yara Oil ? Ce qui est sûr, c’est que depuis un certain temps, les stations-services Yara Oil font parler d’elles, et en mal. Ça fait quand-même beaucoup en si peu de temps pour une société qui se veut professionnelle et qui est supposée avoir raflé la quasi-totalité des parts de marché des services publics de l’Etat. Faut-il conclure que certains ont fini par casser leur contrat avec la société Yara Oil ? Tout semble l’indiquer !



MAIMOUNA DOUMBIA



