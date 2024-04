Santé / Paludisme: l’OMS annonce une lutte efficace avec deux nouveaux vaccins dans 19 pays africains - abamako.com

Santé / Paludisme: l'OMS annonce une lutte efficace avec deux nouveaux vaccins dans 19 pays africains Publié le jeudi 25 avril 2024

L'OMS va introduire deux nouveaux vaccins antipaludiques dans 19 pays africains pour lutter contre le paludisme, offrant ainsi un nouvel espoir à des centaines de milliers d'enfants menacés par cette maladie.



Les vaccins R21-MatrixM, approuvé en 2021, et le RTS,S, approuvé en 2023, seront déployés cette année dans la région africaine, selon Matshidiso Moeti, responsable de l'OMS en Afrique.



Cette annonce intervient à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, qui met en lumière l'urgence d'accélérer la lutte contre cette maladie pour un monde plus équitable.



La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique a souligné les défis majeurs auxquels la région est confrontée dans la lutte contre le paludisme, notamment les contraintes budgétaires, les crises humanitaires et les inégalités, avec vingt des pays les plus touchés représentant plus de 85 % des décès liés au paludisme.



