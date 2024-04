Polémique autour des produits Nestlé pour bébé contenant du sucre ajouté - abamako.com

Polémique autour des produits Nestlé pour bébé contenant du sucre ajouté Publié le vendredi 26 avril 2024 | Le wagadou

Comment le géant de l’alimentation rend les enfants addictifs au sucre en Afrique. Nestlé, l’un des plus grands de l’industrie alimentaire mondiale, est sous le feu des critiques pour son rôle présumé dans la propagation de l’obésité infantile en Afrique. Une enquête choquante menée par Public Eye et IBFAN révèle que la majorité des produits pour enfants de la marque, tels que Cerelac et Nido, contiennent des quantités alarmantes de sucres ajoutés. Cette pratique alimentaire a des conséquences dévastatrices sur la santé des enfants africains, en particulier, au Mali.



Selon les résultats de l’enquête, 94% des produits Cerelac et Nido vendus en Afrique contiennent des sucres ajoutés. Cette révélation soulève des préoccupations majeures quant à l’impact de ces produits sur la santé des enfants africains, en particulier dans des pays comme le Mali, déjà confronté à des défis nutritionnels considérables.











En effet, au Mali, l’augmentation alarmante de l’obésité infantile est un sujet de préoccupation croissant. Des études montrent que les taux d’obésité chez les enfants sont passés de moins de 2% à plus de 13%. Ce qui est attribué en partie à une alimentation riche en sucres ajoutés. Cette tendance inquiétante est exacerbée par des pratiques alimentaires inadéquates et une insécurité alimentaire persistante, contribuant ainsi au double fardeau de la malnutrition.



La consommation excessive de sucres ajoutés présente de nombreux risques pour la santé des enfants au Mali. Outre les caries dentaires précoces et les problèmes dentaires, cette pratique peut également entraîner des conséquences sociales et familiales graves, telles que des retards de développement et une baisse de la qualité de vie. De plus, la prise de poids excessive et l’obésité sont des problèmes de santé croissants chez les enfants maliens, mettant leur santé et leur bien-être en danger.



L’Importance de limiter la consommation d’Aliments Sucrés



Face à ces défis de santé publique, il est impératif de limiter la consommation d’aliments sucrés chez les enfants au Mali. Des efforts concertés sont nécessaires pour sensibiliser les parents, réglementer l’industrie alimentaire et promouvoir des choix alimentaires sains.



En investissant dans l’éducation nutritionnelle et en encourageant la consommation d’aliments nutritifs et équilibrés, la tendance croissante de l’obésité infantile au Mali peut être évitée afin de protéger la santé future des enfants.



Ainsi, Nestlé et d’autres entreprises alimentaires doivent être tenues responsables de leurs pratiques commerciales et de l’impact sur la santé des enfants en Afrique. En prenant des mesures pour limiter la présence de sucres ajoutés dans les aliments pour enfants et en promouvant des choix alimentaires sains, il est possible de créer un avenir plus sain pour les générations futures du continent africain.







Cheick B. Cissé