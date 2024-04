Dr Modibo Soumaré : « Quand la nation brûle aucun citoyen ne doit regarder ailleurs » - abamako.com

Dr Modibo Soumaré : « Quand la nation brûle aucun citoyen ne doit regarder ailleurs » Publié le vendredi 26 avril 2024

Je suis de ceux qui pensent que ce dialogue inter-maliens sans une majorité d’hommes et de femmes qui peuvent faire des analyses et des propositions pointues constitue une faute politique majeure.



On ne peut pas renier la démocratie et les démocrates et vouloir le progrès. Le problème du Mali n’est ni la CEDEAO, ni la France, ni les NU encore moins le monde. Le Mali comme tout pays en voie de développement connaît à un moment de son existence une crise de croissance.











Non je m’inscris en faux par rapport aux allégations qui affirment qu’il y’a eu un recul pendant les 30 dernières années. Ceux qui le disent n’étaient certains pas au Mali avant sous le régime dictatorial des 23 ans où il n’y avait ni route ni école avec des bourses comme salaires qui ne tombaient pas non plus.



Nous avons assez regardé en arrière. Malheureusement ce dialogue est un rendez-vous manqué que malheureusement le doyen PM Issoufi n’a pas su arrêter pour apporter les correctifs nécessaires. Je reste convaincu que ce n’est ni les suspensions, ni les dissolutions qui constituent les remèdes.



Je reste convaincu que ce n’est ni les Gabonais ni les Français encore moins les Russes qui viendront bâtir le Mali à la place des Maliens. Il faut les élections et vite. Il faut la démocratie. Il faut les libertés et les droits humains. Il faut le retour du Mali dans le concert des nations. Vive la démocratie. Vive la République.



Dr SOUMARÉ Modibo