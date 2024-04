Un réseau des journalistes fact-checkers des Agences de Presse Africaines voit le jour à Rabat - abamako.com

Un réseau des journalistes fact-checkers des Agences de Presse Africaines voit le jour à Rabat

Rabat, Un réseau des journalistes fact-checkers de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines FAAPA (RJF-FAAPA) a été créé à l’issue de la session de formation tenue du 22 au 26 avril au Centre africain de formation de journaliste à Rabat au Royaume du Maroc, autour du thème « Fact-cheking : Détection des fake news dans les contenus médiatiques ».



Cette initiative est une étape que vient de franchir la FAAPA dans le combat et la lutte contre la désinformation sous l’impulsion de son président, Fouad Arif.



Ce réseau, dont sont membres tous les participants à cette session de formation, a pour objectif de conjuguer les efforts, d’échanger les expériences et de partager en permanence des informations en vue de lutter, avec efficacité et efficience, contre les fake news, un phénomène devenu un « cancer » qu’il faut soigner avant sa métastase.



Le réseau a pour coordonnateur, Jean-Bandel Nddandula, directeur du service de l’Agence Congolaise de presse (ACP) et le secrétariat général est assuré par Mohamed Reda Aoufoussi.



« A une époque caractérisée par l’impact des réseaux sociaux et la prolifération des fake news, les agences de presse africaines sont aujourd’hui appelées, dans le cadre d’une nouvelle dynamique, à préconiser des approches innovantes en vue de pouvoir accompagner l’évolution effrénée des systèmes d’information et s’adapter aux profondes mutations qui s’opèrent dans le monde des médias », a déclaré M. Jean-Bandel Nddandula. Dans ce contexte, poursuit-il, « ces agences doivent accorder une importance fondamentale à l’échange d’expériences, au partage du savoir-faire ; pour faire face en tant que sources d’informations crédibles aux nouveaux défis et au phénomène des fake news, véritable fléau pour le secteur des médias ».



Pour lutter contre le phénomène des fausses nouvelles, qui prend des dimensions de plus en plus inquiétantes, d’après le coordonnateur, « les journalistes des agences de presse africaines doivent être vigilants dans le processus de collecte, de traitement et de diffusion des informations, à travers l’application des techniques de fact-cheking, qui sont devenues incontournables ».



M. Jean-Bandel Nddandula a précisé que la prise de conscience du danger des fake news dans une Afrique en pleine mutation sur plusieurs plans, interpelle les journalistes des agences membres de la FAAPA. « Conscients de la menace de la perte du pouvoir de l’information dans le monde et en Afrique, à cause de la montée des fake news, désireux de rester toujours dans ce combat des canaux de communication fiables, les participants à cette session de formation, vu l’urgence et la nécessité, ont convenu de créer cette structure. Les journalistes participant à cette session de formation ont exprimé leur détermination à aller de l’avant pour la mutualisation des efforts dans la lutte contre les fake news », a-t-il ajouté.



Il a reconnu que les mensonges ont toujours existé dans l’histoire des civilisations, mais l’émergence des fausses nouvelles, émises de façon délibérée dans le but de nuire, est aujourd’hui un défi lancé à la crédibilité, l’objectivité et la fiabilité de l’information. En face de l’ampleur que prennent les fake news aujourd’hui, la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines voudrait rester à la hauteur de la grandeur de ses responsabilités. Ainsi, la création du réseau des journalistes fact-checkers apparait comme une noble obligation, a conclu le coordonnateur du RJF-FAAPA.



ATOP/CA/AJA