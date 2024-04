Afrique de l’Ouest: au moins 30 morts en deux jours dans des accidents de la route - abamako.com

Au moins trente personnes sont mortes dans des accidents de la route ces deux derniers jours au Sénégal, en Guinée et Gambie, a appris vendredi l'AFP auprès des autorités et des services de secours.



Au Sénégal, treize personnes au moins sont mortes après le "dérapage suivi du renversement" d'un car transportant des passagers dans le centre du pays, selon les secours.

"Le bilan provisoire est de 68 victimes dont 13 corps sans vie et 55 blessés", a affirmé à l'AFP un responsable local des sapeurs-pompiers. L'accident s'est déroulé jeudi soir dans la localité de Yamong, dans le département de Koungueul, à environ 380km à l'est de Dakar.

Le conducteur a perdu le contrôle après l'éclatement d'un pneu, selon la presse locale.



Le président Bassirou Diomaye Faye a présenté "ses sincères condoléances" aux victimes et "exhorte tous les acteurs du transport routier à plus de prudence et de respect du code de la route", dans un message vendredi sur X.

Après plusieurs accidents meurtriers, l'ancien gouvernement sénégalais avait annoncé début 2023 de nouvelles mesures dont l'interdiction des voyages nocturnes d'autocars et de l'utilisation de pneus d'occasion, mais la plupart de ces dispositions sont perçues comme inapplicables par les professionnels du transport et ne sont pas respectées.



Par ailleurs, un soldat sénégalais membre de la force ouest-africaine déployée en Gambie voisine est décédé mardi et huit autres ont été blessés dans un accident de la route près de la frontière avec le Sénégal, a annoncé l'armée sénégalaise dans un communiqué consulté vendredi sur X.



Le véhicule militaire qui les transportait s'est renversé en tentant d'éviter un véhicule civil roulant en sens inverse, selon l'armée.

La force ouest-africaine, majoritairement formée de militaires sénégalais, avait été déployée en janvier 2017 en Gambie pour contraindre le président sortant Yahya Jammeh (1994-2017)

à céder le pouvoir à son successeur élu Adama Barrow, maintenu depuis.



En Guinée, un accident mercredi soir dans le Sud-Est a fait 16 morts, dont deux enfants, et 52 blessés, a indiqué jeudi soir sur la télévision publique le ministre de la Santé Mamadou

Diouhé Bah.



L'accident a eu lieu entre les villes de Macenta et Guéckédou lorsqu'un car transportant une cinquantaine de passagers s'est renversé après l'éclatement d'un pneu, a affirmé vendredi à l'AFP un haut responsable de la police.



Les accidents de la route sont fréquents en Afrique et généralement dus au mauvais état des routes et des véhicules, à des défaillances humaines ou encore la corruption répandue des agents chargés de faire respecter les lois ou faire passer le permis de conduire.



