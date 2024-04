Nomination du nouveau directeur des domaines et du cadastre : Le ministre Imrane Abdoulaye Touré sur le grill - abamako.com

Nomination du nouveau directeur des domaines et du cadastre : Le ministre Imrane Abdoulaye Touré sur le grill Publié le samedi 27 avril 2024 | Aujourd`hui

La nomination d’un nouveau directeur général des domaines et du cadastre, deux services qui ont récemment fusionnés, continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive plusieurs semaines après sa publication et la passation de service entre les personnalités concernées.



Alors qu’il était bien parti pour prendre les commandes de la nouvelle entité, Abdoulaye Dicko, dont les résultats ont été salués par les plus hautes autorités en sa qualité de directeur national des domaines, a été coiffé au poteau. Il a été remplacé par un ingénieur des constructions civiles dans une course habituellement réservés aux inspecteurs des impôts et des domaines.







Des langues commencent à se délier sur le départ de M. Dicko. Des sources évoquent carrément un repli corporatiste du ministre des Domaines, de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Aménagement du territoire et de la Population, qui aurait entrepris de promouvoir le corps des ingénieurs des constructions civiles dont il est un ressortissant.



D’autres rapportent que sa décision est incomprise même au niveau du Conseil national de transition (CNT), qui pointe du doigt une décision hâtive de nomination d’un directeur général des domaines et du cadastre alors que le processus de fusion n’était pas totalement achevé. Ça promet d’être houleux devant la commission dédiée.



Bref, dans cette affaire visiblement peu catholique comme dans d’autres semblables, le temps se chargera immanquablement de démasquer les uns et les autres et donc de rétablir la vérité.



El hadj A. B. HAIDARA