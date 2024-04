Jeux Olympiques : Deux sur douze pour l’Afrique - abamako.com

Jeux Olympiques : Deux sur douze pour l'Afrique Publié le samedi 27 avril 2024 | Mali Tribune

Le Tournoi Olympique de Football féminin, Paris 2024 a lieu du 25 juillet au 10 août. L’Afrique aura comme représentants la Zambie et le Nigeria sur douze pays participants.



Douze équipes issues de toutes les confédérations participeront au Tournoi Olympique de Football féminin, Paris 2024. Outre la France, pays hôte, l’Espagne, championne du monde en titre, et les États-Unis, détenteurs du record de titres olympiques, neuf autres équipes sont déjà qualifiées. A Paris 2024, les 12 équipes participantes seront réparties en trois groupes de quatre et le tournoi débutera le 25 juillet, la veille de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, pour se conclure le 10 août.





Sur les 12 équipes participantes, seront africaines. Il s’agit de la Zambie et du Nigeria qui ont récemment composté les 2 tickets du continent. Lors du dernier tour des éliminatoires, en ballotage défavorable après avoir enregistré une défaite à domicile 2-1, la Zambie a renversé la situation pour battre le Maroc 2-0 et ainsi se qualifier pour le Tournoi Olympique de Football féminin. Elles y ont cru jusqu’à la fin. Les Copper Queens verront ainsi pour la deuxième fois consécutive les Jeux Olympiques, une compétition qu’affectionne particulièrement, Brabra Banda. Une fois de plus, la capitaine zambienne a été sur tous les bons coups. « A la 40e minute de jeu, la native de Lusaka concrétise une contre-attaque royalement menée par son équipe. Les protégées de Bruce Mwape reprennent espoir. Cette réalisation envoie les deux équipes en prolongation. Plus appliquées, les Zambiennes enchaînent les assauts et poussent les Marocaines à la faute, à l’image de cette main dans la surface commise par Najat Badri. Le corps arbitral n’hésite pas et siffle penalty. Banda se présente et donne l’avantage à sa sélection 2-0. Les Copper Queens entrevoient Paris et restent solides en défense jusqu’au coup de sifflet final. Explosion de joie du côté zambien qui coïncide avec la tristesse des Marocaines. La Zambie tentera de faire mieux qu’à Tokyo 2020 où elle a été éliminée au premier tour », a ainsi résumé la Caf le dernier tour qualificatif.



De son côté, le Nigeria a privé les championnes d’Afrique d’une participation olympique Pour la quatrième fois de son histoire, le Nigeria participera au Tournoi Olympique de Football féminin. Les Super Falcons ont composté leur billet pour Paris après avoir tenu en échec 0-0 l’Afrique du sud sur ses terres. Un match nul et vierge a suffi au bonheur des Nigérianes, vainqueurs à l’aller 1-0 même si le scénario pouvait être autre comme l’a fait savoir la Caf: « Les protégées de Randy Waldrum se qualifient ainsi pour le Tournoi Olympique de Football Féminin Paris 2024. Et ce malgré les offensives les joueuses de Desiree Ellis, elles n’ont pas réussi à percer le rideau défensif nigérian. Thembi Kgatlana s’est approchée du but à la 48e minute, mais sa tentative est passée à côté du cadre. Amogelang Motau aurait pu envoyer le match en prolongation à la 85e minute après avoir été servi par Kgatlana, mais sa frappe a été facilement captée par Chiamaka Nnadozie, la gardienne du Nigeria. »



