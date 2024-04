Jour de la terre 2024 : Les Etats-Unis renouvellent leur engagement pour protéger notre planète - abamako.com

Jour de la terre 2024 : Les Etats-Unis renouvellent leur engagement pour protéger notre planète Publié le jeudi 25 avril 2024 | Mali Tribune

Dans sa déclaration de presse du 22 avril 2024, Antony J. Blinken, Secrétaire d’Etat, a exprimé qu’en cette Journée de la Terre 2024, le gouvernement américain renouvelle son engagement à inverser la tendance de la pollution plastique et à ouvrir la voie à un monde plus propre et plus durable.



La Journée de la Terre est un événement mondial qui vise à souligner l’importance de la protection de l’environnement. Chaque année, des millions de personnes à travers le monde se rassemblent à l’occasion de cette journée pour célébrer le mouvement écologiste.





Pour cette édition 2024, selon le Secrétaire d’État, Antony J. Blinken, le gouvernement américain a marqué deux jalons : le 54e Jour de la Terre et le 50e anniversaire de la création du Bureau des océans et des affaires environnementales et scientifiques internationales du Département d’Etat.



“Au cours des cinq dernières décennies, la diplomatie environnementale a contribué à réparer le trou dans notre couche d’ozone, à réduire la pollution à l’origine des pluies acides et à protéger les populations d’espèces de poissons clés dont les gens dépendent pour se nourrir”, exprime-t-il. Selon lui, les américains et les peuples du monde entier vivent plus longtemps, en meilleure santé et plus prospères grâce au travail des diplomates environnementaux américains.



La Journée de la Terre de cette année se concentre sur la menace que représente la pollution plastique pour nos cours d’eau, nos océans, ainsi que pour les populations et la vie marine qui dépendent de ces écosystèmes fragiles. Comme ils l’avaient fait par le passé face à des défis environnementaux, les Etats-Unis prennent des mesures sur leur territoire et à l’étranger pour faire face à cette menace.



“Nous menons des discussions sur un accord mondial sur la pollution plastique qui contribuerait à protéger la santé de notre planète et de nos communautés”, a estimé M. Blinken. Le Département d’Etat prend également des mesures directes et immédiates par le biais de l’initiative End Plastic Pollution International Collaborative (EPPIC), un partenariat public-privé mondial qui rassemble les gouvernements, la société civile et les entreprises pour stimuler l’innovation, mobiliser des ressources et déployer des projets et des politiques. Efforts pour réduire la pollution plastique.



Cependant, il est important de souligner que la pollution plastique exacerbe les problèmes de qualité de l’eau, de sécurité alimentaire, de santé publique et affecte de manière disproportionnée les populations vulnérables. C’est pourquoi, les Etats-Unis, entendent pour cette Journée de la Terre 2024, renouveler leur engagement à inverser la tendance de la pollution plastique et à ouvrir la voie à un monde plus propre et plus durable.



Ibrahima Ndiaye