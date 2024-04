Élection du président du CNOSM : Habib Sissoko répond à l’appel de 21 fédérations nationales - abamako.com

News Sport Article Sport Élection du président du CNOSM : Habib Sissoko répond à l’appel de 21 fédérations nationales Publié le samedi 27 avril 2024 | Mali Tribune

A l’issue d’un bref point de presse, le président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) a été désigné candidat par une vingtaine des présidents des fédérations nationales.



L’élection du président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) est prévue en décembre prochain. A sept mois de l’échéance, les candidatures s’annoncent déjà pour occuper la tête de cet organe chargé de développer et protéger le mouvement olympique conformément à la Charte olympique.





En prélude à cette élection, dans une missive, les présidents des fédérations nationales et regroupements sportifs, mandataires exclusifs ont sollicité vivement la candidature d’Habib Sissoko, président sortant du Comité national olympique et sportif du Mali pour un nouveau mandat supplémentaire de quatre ans (2024-2028).



Les signataires de ladite missive ont justifié leur sollicitation par le management efficace de M. Sissoko en termes de bilan, de leadership et la cohérence des stratégies au cours de son mandant qui arrive à échéance.



Habib Sissoko, à la tête du Comité national olympique et sportif du Mali depuis mars 2000, s’est dit honoré par la marque de confiance placée en sa modeste personne par une vingtaine de présidents des fédérations nationales et regroupements sportifs.



“Je suis très fier et honoré du choix. Vous vous n’êtes pas trompé de personne. Durant tout le long de mon mandat, nous avons su maintenir l’équilibre et la stabilité au sein du sport. Cette image de notre sport est une réalité. Quand les gens nous voient à l’extérieur, ils nous citent toujours comme un exemple de la réussite de l’olympisme”, a affirmé Habib Sissoko.



Selon le président sortant, il y a des allégations colportées à son encontre par les camps d’en face ; allégations qu’il a rejetées d’un revers de la main.



“Tout ce que le camp d’en face raconte n’est pas vrai. Ce qui est vrai, c’est que nous avons un souci de maintenir l’équilibre et la stabilité de notre sport”, a fait savoir M. Sissoko lors de la conférence de presse.



Ousmane Mahamane