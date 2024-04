Zone franc : Le Mali dépassé par le Burkina Faso - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Zone franc : Le Mali dépassé par le Burkina Faso Publié le samedi 27 avril 2024 | Mali Tribune

© Autre presse par DR

Des billets de banque

Tweet

Le Burkina Faso deviendra la 4e économie de la zone CFA en 2024. C’est ce qui ressort des données publiées par le Fonds monétaire international (FMI) dans le cadre de ses perspectives économiques régionales publiées au cours de ce mois d’avril 2024.



D’après les données de l’institution, l’économie burkinabé estimée à 20,3 milliards $ en 2023, atteindra les 21,9 milliards $ cette année. Devancée respectivement par les économies de la Côte d’Ivoire, du Cameroun et du Sénégal, le pays des Hommes intègres sera suivi du Mali. Ce dernier, qui occupait la 4e place de la zone CFA avec un PIB de 20,6 milliards $, retombera donc à la 5e place, malgré une augmentation de son économie à 21,6 milliards $.





Pays principalement connus pour leurs ressources minières, le Mali et le Burkina Faso ont connu ces dernières années des changements politiques majeurs qui continuent d’impacter leurs économies. Après avoir annoncé leur retrait de l’espace d’échange économique commun que représente la Cédéao, les deux pays semblent désormais préparés à sortir du F CFA qu’ils considèrent comme une monnaie coloniale.



Dans la zone CFA, la Côte d’Ivoire continuera de tenir le leadership des principales économies. Bénéficiant d’une croissance économique soutenue, et qui sera alimentée par les projets pétro-gaziers en cours d’exploitation, l’économie du pays des éléphants franchira pour la première fois le cap des 100 milliards $ en 2026, pour atteindre 109 milliards $ en 2027.



A eux trois, les pays de l’AES pèseront 62,3 milliards $ de PIB cumulé avec en tête le Burkina Faso qui supplantera son voisin malien, selon le FMI. Ouagadougou restera néanmoins loin derrière la 1re économie de la zone, la Côte d’Ivoire, qui affichera un PIB de 86,9 milliards $ cette année.



Agence Ecofin







Classement des économies de la zone CFA en 2024 selon les prévisions du FMI



Rang Pays PIB (milliards $)

1er Côte d’Ivoire 86,91

2e Cameroun 53,20

3e Sénégal 35,45

4e Burkina Faso 21,90

5e Mali 21,66

6e Bénin 21,37

7e Gabon 21,01

8e Niger 18,81

9e Tchad 18,69

10e République du Congo 15,50

11e Guinée équatoriale 10,70

12e Togo 9,83

13e Centrafrique 2,81

14e Guinée Bissau 2,15