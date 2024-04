Tribune : Hommes politiques, ces mal-aimés ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Tribune : Hommes politiques, ces mal-aimés ! Publié le samedi 27 avril 2024 | Mali Tribune

Tweet

La pratique politique a été en partie dévoyée sous nos tropiques et des hommes politiques ont adopté des comportements qui heurtent par moments le bon sens et les bonnes manières. Certes. Cela suffit-il pour autant à jeter l’anathème sur la politique et assimiler les hommes politiques à des parias de la société. Que nenni !



En effet, le landerneau politique malien ne compte pas que des acteurs infréquentables. Il compte aussi des hommes et des femmes aux compétences intellectuelles affirmées, aux qualités morales avérées et au parcours inspirant. Je ne prendrai pas le risque de les citer, mais il suffit de fournir un peu d’effort pour les identifier. Ils ont eu un cursus scolaire et universitaire à faire pâlir de jalousie plus d’un.





Leurs actions politiques se jugent à l’aune de leurs capacités de réflexion, leurs forces de propositions, leur sens de responsabilité et leur engagement patriotique. Prêtez-vous au jeu de devinette et vous aurez certainement des noms.



Malheureusement, ces perles rares sont délaissées et snobées par ces mêmes populations, qui les vouent aux gémonies, au profit des mercenaires de la politique qui ne jurent que par la puissance des espèces sonnantes et trébuchantes et leur talent dans la filouterie politique. Ceux qui ont la gâchette facile pour critiquer vertement les hommes politiques ne sont pas exempts de reproches et n’ont pas daigné chercher à savoir un tant soit peu leurs responsabilités dans le choix des élus.



Ont-ils mesuré la portée de leur choix opéré sur la base de l’achat des consciences à coup de billets de banque ou autres gadgets ? Mon intime conviction est que les hommes politiques véreux ne sauraient prospérer en face des citoyens responsables et attentionnés. Un minimum de discernement permet aux citoyens de distinguer le bon grain de l’ivraie.



Il faut rappeler que la politique, dans son acception étymologique, renvoie à la gestion des affaires de la cité. Une telle tâche noble et exaltante ne saurait être l’apanage de petites gens. Pour terminer, je vous invite à méditer cette assertion de Vaclav Havel, ancien président de la Tchécoslovaquie : “La politique n’est pas sale ; ce ne sont que les hommes sales qui la rendent sale”.



Moussa Camara



Journaliste