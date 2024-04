Hygiène pour la santé : Ça va mieux en la contant - abamako.com

Les rideaux sont tombés sur l’identité des lauréats du concours des meilleures publications de presse sur l’“hygiène pour la santé“ dans les établissements de soins. Les heureux gagnants (catégories presse écrite, presse en ligne et TV) ont reçu, jeudi 18 avril à la Maison de la presse, leur prix, composé de motos Jakarta. Le concours a été organisé par le Réseau des journalistes pour la promotion de l’eau potable et l’assainissement (RJEPA), en partenariat avec Water Aïd en marge de la campagne médiatique hygiène pour la santé de l’organisation internationale.



Le concours des meilleures publications de presse sur l’”hygiène pour la santé” dans les établissements de soins s’est déroulé du 5 février au 20 mars 2024. Il a concerné toutes les catégories : presse en ligne, radio, télé et presse écrite.





Sur la vingtaine de candidatures reçues (pour l’ensemble des catégories), les membres du jury ont primé quatre lauréats. Mamadou Togola de Maliweb.net a remporté le prix du meilleur article de presse en ligne. Il a obtenu la meilleure note du concours, 15/20.



Ismaël Traoré du journal Ziré a décroché le prix de la meilleure production presse écrite. Le prix de la catégorie télé a été remporté par Bakary Sidibé de Renouveau TV.



Pas de lauréat pour la catégorie radio



Les différentes productions journalistes primées ont été évaluées sur la base de plusieurs critères portant sur la forme aussi bien que sur le fond. Il s’agit, entre autres, du respect des règles d’éthique et de déontologie du journaliste, la clarté, la lisibilité, la cohérence structurelle, la démarche méthodologique adoptée dans le traitement du sujet et l’indication des sources d’informations.



En ce qui concerne la catégorie radio, l’apport est globalement “insignifiant”, a souligné le président du jury, le doyen Idrissa Camara, expliquant que les œuvres journalistiques reçues n’ont pas pu répondre aux critères établies par le concours.



A l’unanimité, le jury a attribué le prix de cette catégorie à la deuxième meilleure production du concours. Il est revenu à Yacouba Doumbia du site web Malitribune.com. Selon les organisateurs, ce concours visait à amener les décideurs à accorder la priorité à l’hygiène pour améliorer la santé publique.



Aux dires du président du Réseau des journalistes pour la promotion de l’eau potable et l’assainissement (RJEPA), Youba Konaté, c’est une des activités de la grande campagne médiatique (hygiène pour la santé) de plaidoyer, lancée en 2021 par Water Aid au niveau international dans un contexte marqué par la flambée de la Covid-19. Son objectif, rappellera-t-il, vise à accélérer les progrès pour l’atteinte de l’accès universel à l’hygiène des mains et l’intégration de l’eau, l’hygiène et l’assainissement dans les établissements de santé.



Konaté a remercié Water Aid pour la conduite de cette campagne et l’organisation du concours, “qui va célébrer le professionnalisme au service du bien-être de nos populations”.

Au-delà de la récompense symbolique, le directeur-pays de Water Aid Mali, Tidiane Diallo, a exprimé sa “fierté et satisfaction” de savoir que la voix de son organisation sera portée à un autre niveau à travers ces activités de la campagne. “Nous sommes une organisation internationale qui travaille pour l’accès des personnes qui en ont le plus besoin à l’eau, hygiène et assainissement. Notre focus en tant que Water Aid Mali est de faire en sorte que cet accès puisse contribuer à la santé”. Un défi qui ne sera relevé qu’avec les partenaires, a souligné le directeur-pays.



En présence du président de la Maison de la presse, Bandiougou Danté, et du représentant de la direction générale de la santé et de l’hygiène publique, Brahima Mariko, les quatre lauréats ont reçu leur prix. Chaque récipiendaire a obtenu une moto Jakarta avec casque et vignette.







Kadiatou Mouyi Doumbia