Hausse du prix du pain : La ruse des boulangers Publié le samedi 27 avril 2024 | Mali Tribune

© Autre presse par DR

Prix du pain: le syndicat des boulangers et des pâtissiers lève sont mot d`ordre de grève

Face à des charges de production de plus en plus pesantes, les boulangers n’avaient d’autre solution que la hausse du prix de vente de la baguette de pain. Mais se heurtant au refus des autorités qui redoutent bien les conséquences d’une telle hausse, ils ont misé sur la réduction du poids de la miche de pain, pourtant proposé au même prix.



¨Pour les boulangers, il fallait donc trouver une solution pour éviter la banqueroute qui s’annonçait. Le secteur de la boulangerie traversait une phase difficile à cause du renchérissement du cours mondial du blé, suite à l’éclatement de la guerre Ukraine-Russie, en plus des conséquences de la crise énergétique au Mali.





En effet, nombre de boulangeries et pâtisseries, fonctionnant avec un outillage moderne à base d’énergie électrique, souffrent des délestages imposés par EDM-sa. Les boulangers les plus téméraires, de peur de perdre leur clientèle, ont investi dans l’achat d’un groupe électrogène pour faire face à la situation, pendant que d’autres ont choisi de faire portes closes, en attendant des lendemains meilleurs.



Même les boulangeries fonctionnant au feu de bois ne sont pas épargnées par les difficultés, l’approvisionnement de bois de chauffe devenant de plus en plus rare, après la dévastation de nos forêts. Cette rareté a aussi engendré une hausse des prix d’acquisition de ce combustible.



Dans ces conditions, la hausse du prix du pain était incontournable pour que les boulangeries puissent continuer d’en produire. Alors, que faire pour ne pas aller à l’encontre de la volonté des autorités qui ne veulent entendre parler de hausse de prix du pain ?



La trouvaille est donc de réduire le poids du pain, tout en maintenant son prix de vente. Cela consiste donc à réduire les quantités de farine de blé utilisées dans la production du pain et réaliser ainsi des économies d’échelle. C’est une technique marketing qui permet donc, au final, de procéder à une hausse de prix en douceur parce que le consommateur dépense la même somme, mais pour moins de quantité de produit qu’auparavant.



Raison pour laquelle la miche de pain actuelle, vendue au même prix que celle d’avant, est devenue petite, maigrichonne. L’intérieur du pain, n’en parlons pas : une mie de pain légère, conséquence du peu de farine, compensé par l’emploi de levure qui fait gonfler le pain, en réalité sans aucune consistance.



Il nous revient que cette mesure de réduction du poids de la miche de pain ne fait pourtant pas l’unanimité chez les boulangers, au point que certains ont préféré arrêter leur production, pendant que d’autres, pour ne pas appliquer cette mesure de cure d’amaigrissement de la miche de pain, proposent de nouveaux formats avec des prix variés, mais accessibles au public.



ABN