Dr Choguel K. Maïga, recevant une délégation marocaine à la semaine des géomètres-experts du Mali : “Faire du Maroc un pays invité d’honneur est dans l’ordre normal des choses”

Le Premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga, a reçu à la Primature, le jeudi 18 avril 2024, une délégation des participants à la Semaine des géomètres-experts du Mali en présence du ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population, Imrane Abdoulaye Touré. Composée de géomètres-experts du Mali, du Sénégal, du Bénin, du Togo, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et du Maroc, pays invité d’honneur, elle était conduite par l’ambassadeur marocain, Driss Isbayène, le président de l’Ordre des géomètres-experts du Mali, Yacouba Coulibaly, et son homologue du Royaume chérifien, Khalid Yousfi.



Pour le diplomate marocain, il s’agit de magnifier l’exemplarité des relations maroco-maliennes et de les diversifier. En effet, les membres de la délégation, avec une forte présence de Marocains, étaient venus rendre une visite de courtoisie au chef du gouvernement et le remercier de les avoir invités à participer à l’événement.





Répondant à ses invités, le Premier ministre a souhaité la bienvenue au Mali à ses frères marocains et aux autres membres de la délégation avant de déclarer : “Le fait de faire du Maroc un pays invité d’honneur est dans l’ordre normal des choses au vu de ses relations séculaires, spécifiques et particulières avec le Mali. C’est donc un devoir de ne pas couper ce fil historique”.



Il a fait un bref historique des relations maroco-maliennes depuis l’indépendance, surtout depuis que le Roi Hassan II, bien qu’ayant rompu les relations avec de nombreux pays africains ayant, comme le Mali, reconnu le Sahara occidental, avait tenu à maintenir les rapports avec Bamako. Il a, de ce fait, invité ses visiteurs du jour à avoir une claire conscience des relations bilatérales.



Dr. Choguel Kokalla Maïga a également rappelé que le Maroc n’a jamais accepté de servir de base-arrière à “certaines personnes” (les rebelles maliens) qui y sont interdits de participer à la campagne de dénigrement contre le Mali. Sans oublier les relations culturelles, de nombreux étudiants maliens étant dans des écoles de pointe au Maroc ; les Maliens se rendant au Maroc pour des soins médicaux ; la compagnie Royal Air Maroc qui a toujours continué à desservir la capitale malienne ; la Clinique périnatale Mohammed VI dont le souverain a posé la première pierre à Bamako en février 2014.



Selon Yacouba Coulibaly, la Semaine des géomètres-experts du Mali est un rendez-vous du donner et du recevoir et un lieu d’échanges d’expertises avec un atelier et des panels. Quant au président Khalid Yousfi, il a rappelé que l’Ordre des géomètres-experts du Maroc et né en 1994 et estimé que la Semaine est une opportunité pour les participants d’échanger sur leurs expertises. Un avis partagé par Abdellah Assermouh, représentant du ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme du Maroc.