Manque de professeurs dans des villages : monsieur le ministre des écoles se meurent

Alors que le manque de professeurs se fait sentir dans les villages maliens, les citoyens s’inquiètent de l’avenir éducatif des enfants. Beaucoup d’enseignants ont demandé des congés de formations ou des mutations les éloignant des villages. Il ne s’agit pas des zones affectées par l’insécurité, mais plutôt des localités où vivent tranquillement des citoyens. Cette situation touche particulièrement les enseignants spécialistes des écoles fondamentales.



Les profs de math ou de physique-chimie manquent cruellement dans des villages abandonnés à cause de leur éloignement des centres urbains. Dans le cercle de Kolokani, le problème est posé dans les écoles de la Commune rurale de Massantola. Les membres de l’Association des ressortissants de la commune sont à pied d’œuvre pour trouver des profs qualifiés. A défaut du gouvernement, ils souhaitent cotiser pour recruter des profs dignes de ce nom, afin que les écoles publiques ne soient pas abandonnées faute d’enseignants.



Dans ce contexte, une lueur d’espoir est représentée par la décision du gouvernement de recruter des enseignants. Ainsi, on a appris avec joie la nouvelle de l’organisation d’un concours direct de recrutement d’enseignants dans la Fonction publique des Collectivités territoriales, au titre de l’exercice budgétaire 2023. L’organisation du concours intervient en application des dispositions de l’Arrêté interministériel n°2023-5141/MATD/MEF-SG du 29 décembre 2023. Il s’agit du recrutement de 684 nouveaux enseignants dans la Fonction publique des Collectivités territoriales, avec un quota de 15% accordé aux personnes vivant avec un handicap conformément à la réglementation en vigueur.



Le recrutement qui vise à satisfaire les besoins de l’Enseignement secondaire, de l’Enseignement fondamental et de l’Education préscolaire et spéciale concerne quarante-neuf (49) spécialités des catégories A et B2 réparties entre les différents ordres d’enseignement. Les informations relatives, notamment aux conditions de participation, à la réception des dossiers de candidature, aux différents centres du concours, ainsi qu’à la date du déroulement des épreuves, feront l’objet d’un communiqué ultérieur.



Déjà, les candidats potentiels jubilent parce que les précédents concours de la fonction publique n’ont pas concerné les enseignants, selon plusieurs sources. Même si le besoin va bien au-delà des 684 enseignants, beaucoup saluent la décision qui réduira le nombre des postes vacants dans les écoles situées loin de Bamako.



Seydou DIALLO



Source : La Rédaction du Mali