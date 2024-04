Quid pour les prisonniers politiques ? - abamako.com

Cette mesure de grâce est un humanisme de haute portée du colonel-Président de la Transition Assimi

Goïta. Cette très bonne action doit être rapidement suivie par d’autres.



D’autant plus que des milliers de personnes sont en détention provisoire pour des périodes souvent

très largement supérieures à ce qu’ils encourent si elles étaient jugées. Il faut se pencher sérieusement sur leurs cas et décider de leur libération, ce qui réduira considérablement la surpopulation insupportable dans nos prisons et surtout serait un signe majeur de justice pour ces citoyens dont une grande majorité de démunis. En plus de ces cas, il sera vraiment très judicieux que le très clément sage colonel Président Assimi gracie également les prisonniers politiques dont certains ont été les acteurs clés qui ont

contribué à la chute du régime IBK donnant ainsi naissance à la Transition qui est en cours. Il s’agit entre

autres : Abdel Kader Maiga (du M5-RFP) ; Adama Diarra dit Ben Le Cerveau et Sidiki Kouyaté (Yerewolo Débout sur les Remparts) ; Clément Dembélé (EMK). Cette grâce présidentielle doit être également accordée à ceux qui ont aussi un esprit très critique à la gestion de la Transition. Il s’agit en occurrence

du célèbre chroniqueur Mohamed Youssouf Bathily alias Ras Bath (Guide porte-parole du CDR) ; de

Rose Doumbia dit Madame la vie chère ; d’Etienne Kaba Sissoko….



La mise en liberté de ces détenus politiques contribuera sans nul doute à recoudre le tissu social déchiré, surtout au moment où se tienne le dialogue inter maliens pour la paix et la réconciliation nationale.

Tientigui