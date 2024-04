Démission en cascade au sein du MPJ-FASO YELEN: La descende aux enfers de l’immature politique imam Oumarou Diarra - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Démission en cascade au sein du MPJ-FASO YELEN: La descende aux enfers de l’immature politique imam Oumarou Diarra Publié le dimanche 28 avril 2024 | Le Democrate

© aBamako.com par A.S

Assemblée générale du M5-RFP

Bamako, le 06 mars 2021. Le Mouvement du 5 juin- Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) a tenu son assemblée générale à la Maison des Ainés. Tweet

Après des démissions en cascade des comités de la commune I, V, des sections de Sikasso, San…, le parti Mouvement Patriotique pour la Justice (MPJFaso Yelen) de l’Imam Oumarou Diarra se vide

presque de tout son contenu. Des démissions motivées, selon les démissionnaires, par le mauvais

comportement, une gestion solitaire, les ambitions démesurées, l’immaturité et l’incapacité du premier

responsable à défendre courageusement ses convictions politiques.



Descente aux enfers d’un piètre homme politique



C’est la descente aux enfers de l’imam du Boulevard de l’Indépendance. L’imam Oumarou Diarra, puisque c’est de lui dont il s’agit, est un piètre homme politique devant l’éternel. Un immature politique qui n’a rien compris des subtilités du jeu politique, où il est souvent nécessaire de donner autant que d’encaisser. Du coup, il utilise la justice pour discréditer ses adversaire politiques. Son camarade de lutte au sein du M5-RFP Adel Kader Maïga séjourne actuellement en prison à cause de sa plainte.



Conséquence de cette faute impardonnable : son parti se vide de son contenu scellant ainsi la fin de sa carrière politique.



Rappelons qu’au cœur de l’arène politique malienne, la plainte déposée par lui contre son camarade Abdel Kader Maiga a attiré l’attention et a provoqué une vague de critiques sur sa stratégie de

confrontation démontrant ainsi au vu et au su du monde entier son immaturité politique.



L’imam du boulevard de l’indépendance est devenu de nos jours très impopulaire auprès de l’opinion publique. C’est vraiment dommage. Car au tout début de sa carrière, le jeune imam politique Oumarou

Diarra incarnait l’espoir. Mais au fur à mesure que le temps passe, il s’est révélé être un

piètre politicien. Une grande déception.

Tientigui