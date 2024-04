Lutte contre les groupes terroristes : Les FAMa engrangent des succès - abamako.com

Lutte contre les groupes terroristes : Les FAMa engrangent des succès Publié le lundi 29 avril 2024

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet



Au Mali, la peur a changé de camp dans la lutte contre les groupes terroristes. La preuve : Le mois d’avril 2024 a été marqué par une série d’opérations antiterroristes fructueuses menées par les Forces armées maliennes (FAMa) et leurs alliés. Bilan de ces opérations ? Neutralisation de plusieurs chefs (haut rang) terroristes…



L’acquisition de nouveaux équipements militaires a permis aux forces armées maliennes d’être plus efficaces sur les théâtres des opérations dans leur lutte contre le terrorisme.







Le mois d’avril 2024 a été un mois de succès pour les FAMa et leurs alliés dans la sécurisation de l’ensemble du territoire national. La neutralisation de plusieurs chefs terroristes et la capture de nombreux autres membres de groupes terroristes constituent un coup dur pour les groupes terroristes qui sévissent dans notre pays.



Au cours de ce mois (avril) les groupes terroristes ont enregistré d’énormes pertes dans leurs rangs avec la neutralisation de plusieurs de leurs chefs. Il s’agit, notamment de Boura Lobbi, un chef terroriste notoire qui opérait dans la région de Douentza, Ali Sékou Alias Diouraydi, un chef terroriste du secteur de Dogo, et Alkalifa Sawri. Ces individus (sans foi, ni loi) semaient la terreur (attaques ciblées et exactions) contre les populations civiles.



En outre, cette neutralisation de ces chefs terroristes est un succès significatif pour les FAMa et leurs alliés. Elle témoigne de la détermination des forces maliennes à lutter contre le terrorisme et à protéger les populations civiles et leurs biens.



Autres opérations fructueuses des FAMa ? La capturer plusieurs autres membres de groupes terroristes, dont Malick Ag Sagafou et Almahadi Ag Agafou, deux des quatre braqueurs domiciliés à Tabanco, cercle d’Ansongo.



Ces opérations ont été rendues possibles grâce au renforcement des capacités opérationnelles des FAMa ces derniers mois.



Ces succès démontrent la détermination des forces maliennes à protéger les populations civiles et à instaurer la paix et la sécurité dans le pays.



MS