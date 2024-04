Dialogue inter-Maliens: la cité des Balanzans sollicite la candidature du colonel Assimi Goïta à la présidentielle - abamako.com

Dialogue inter-Maliens: la cité des Balanzans sollicite la candidature du colonel Assimi Goïta à la présidentielle Publié le lundi 29 avril 2024 | L'Inter de Bamako

Journée des Martyrs : le Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, dépose une gerbe de fleurs au Monument des Martyrs de Bamako

Le Président de la Transition, Chef de l’État, le Colonel Assimi GOÏTA a, une fois de plus, respecté la tradition, en procédant ce mardi 26 mars 2024, à un dépôt de gerbe de fleurs au Monument des Martyrs de Bamako à l’occasion de la commémoration de la Journée des Martyrs. Tweet

Lors de la phase régionale du dialogue inter-Maliens, Ségou soutient la candidature du colonel Assimi Goïta à l’élection présidentielle. La motion de Ségou équivaut, selon les murmures de la cité des Balanzans, à une prolongation de la transition jusqu’à la sécurisation totale du pays. Ségou sollicite la candidature du colonel Assimi Goïta à l’élection présidentielle. Ce que Ségou ignore, il existerait un plan B pour une autre candidature qui ne serait pas celle du président de la transition et cette personnalité serait déjà en campagne. Une personnalité proche des colonels.Ségou est une ville célèbre au Mali et en Afrique. Elle symbolise tout ce que comporte la cosmogonie bamanan. Ville des mystères, du langage symbolique, d’intrigues politiques, enfin Ségou est une ville crainte et admirée à la fois par toute l’Afrique. 4 445 balanzans (acacia albida est un vrai symbole dans le pouvoir bamanan. Cet arbre, pendant la saison des pluies, renonce à tout; perdant ses feuilles, il hiberne pour laisser les autres plantes jouir de l’abondance des pluies.4 000 balanzans représentent l’armée populaire. Les 4 000 balanzans représentent les soldats de métier ou sofas ou tondions qui encadraient l’armée populaire pendant la guerre les quarante (40) balanzans symbolisent l’administration du royaume qui comprenait trente-neuf (39) provinces et un État allié, le royaume de Sarro. Ce qui fait quarante (40) cités administrativement. Les quatre (04) balanzans symbolisent la cour, la famille royale, les griots du roi et sa garde personnelle. Le 4445ème balanzan représente le Conseil secret du roi.