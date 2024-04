Sanctions de la Commission bancaire de l’UMOA : deux banques sénégalaises blâmées pour manquements aux règlements - abamako.com

Sanctions de la Commission bancaire de l`UMOA : deux banques sénégalaises blâmées pour manquements aux règlements

La Commission bancaire de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) a blâmé trois banques de la région, dont parmi elles, deux sont situées au Sénégal et la troisième au Togo, pour des manquements aux règlements, lors de sa récente session du 22 mars, a-t-on appris.



Les noms des institutions sanctionnées n'ont pas été divulgués, conformément à la tradition de l'organe de discipline monétaire de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), qui ne rend pas publics les noms des établissements épinglés avant que leurs dirigeants concernés ne soient entendus.



La première banque sénégalaise sanctionnée est reprochée pour des "manquements et infractions aux textes légaux et réglementaires applicables aux établissements de crédit". Des faiblesses ont été notées dans plusieurs domaines tels que la gouvernance, la gestion des risques, la situation financière et prudentielle, ainsi que le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Outre le blâme, cette banque doit s'acquitter d'une amende de 300 millions de francs CFA.



La deuxième banque sénégalaise épinglée doit également payer une amende de 151 millions de francs CFA en plus du blâme pour des manquements similaires dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.



