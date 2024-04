Moussa Mara : Félicitation à la Cour Constitutionnelle ! - abamako.com

Moussa Mara : Félicitation à la Cour Constitutionnelle ! Publié le lundi 29 avril 2024

© aBamako.com par AS

Election du président de l`Assemblée Nationale du Mali

Bamako, le 11 Mai 2020, l`Assemblée Nationale du Mali s`est réunie en session inaugurale pour élire le Président au CICB. Photo: L`honorable Moussa Mara. Tweet







Félicitation à la Cour Constitutionnelle pour avoir joué son rôle et je l’encourage à œuvrer dans cette voie de l’indépendance de la justice, garant majeur de la démocratie.



C’est par la décision de la Cour Constitutionnelle que nous avons tous appris l’existence de cette loi votée par le Cnt, à huis clos et à l’unanimité de ses membres.







Il est triste et consternant de voir que le Cnt, dans un contexte de grandes difficultés, économique, énergétique, sécuritaire… vécues par les Maliens, semble plus intéressé par la rémunération de ses membres que le contrôle de l’action du Gouvernement et la pression nécessaire à exercer sur l’exécutif pour répondre aux attentes de nos compatriotes.



Je demande au Cnt de rendre public le prochain débat sur ce texte et surtout de profiter de cette occasion, pour réduire de manière significative l’ensemble des avantages perçus par ses membres. Dans le contexte actuel, la diminution des avantages des membres du Cnt devrait être d’au moins 70%.



Je demande par la même occasion aux acteurs de la presse, aux organisations de la société civile et aux forces vives patriotiques de rester mobilisés sur cette question, afin que tous s’assurent que le Cnt s’aligne enfin sur les attentes des Maliens.