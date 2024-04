Chronique du jour : Des compétences à avoir dans le contexte actuel - abamako.com

Les multiples opportunités et menaces du quotidien poussent chacun à puiser dans son for intérieur afin d’identifier ses forces et faiblesses. Cette identification nous permet de mieux répondre aux besoins tout en corrigeant les lacunes intrinsèques. Nos forces (nos qualités et notre capacité à mieux faire que les autres) seront un atout important pour développer nos compétences dans plusieurs domaines. Notre chronique du jour porte sur 8 compétences-clés à avoir dans le contexte actuel.



En définition simple, la compétence est la connaissance approfondie, reconnue, qui confère le droit de juger ou de décider. C’est le savoir-faire-faire. Voici huit compétences essentielles à avoir dans le contexte actuel caractérisé par moult défis:





Compétences en technologie : avec la numérisation croissante et le développement des Ntic, il est essentiel de maîtriser les outils numériques pertinents pour le travail et d’être capable de s’adapter rapidement à de nouvelles technologies et plateformes.

II.Capacité d’adaptation : les environnements de travail évoluent rapidement. Il est donc crucial d’être capable de s’adapter aux changements, qu’il s’agisse de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes de travail ou de nouvelles politiques organisationnelles.



III. Compétences en communication intergénérationnelle : avec l’arrivée des générations Z et la présence de plusieurs générations sur le lieu de travail, il est essentiel d’être capable de communiquer efficacement et de collaborer avec des personnes de différents âges et milieux culturels.



Flexibilité et résilience : face à des défis et des tensions sur le marché de l’emploi, il est important de faire preuve de flexibilité pour s’adapter aux nouvelles exigences du travail et de résilience pour faire face aux échecs et aux revers.

Compétences en leadership et en changement : les leaders doivent être capables de motiver et d’engager leurs équipes dans un environnement de travail changeant, ainsi que de gérer efficacement le changement organisationnel.

Compétences en résolution de problèmes : avec des complexes et des changements rapides, la capacité à analyser les problèmes, à penser de manière critique et à trouver des solutions innovantes devient de plus en plus importante.

VII. Compétence en travail d’équipe : travailler efficacement en équipe, même à distance dans un contexte d’hybridation du travail, devient essentiel pour atteindre les objectifs organisationnels.



VIII. Compétences en gestion du temps : avec des horaires de travail flexibles et souvent éloignés du bureau, il est important de pouvoir gérer son temps de manière efficace et de travailler de manière autonome.



Avoir ces compétences et les appliquer au quotidien garantit votre résistance par rapport aux défis du moment. Bien évidemment, il en existe d’autres.



Par ABH (Ben Junior)