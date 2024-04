Pour protester contre les saisies abusives de carburant : Les forces vives de Koro dans la rue demain mardi - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Pour protester contre les saisies abusives de carburant : Les forces vives de Koro dans la rue demain mardi Publié le lundi 29 avril 2024 | Le challenger

Tweet

Dans une note en date du 23 avril 2024, les forces vives du cercle de Koro projettent ce mardi une grande marche pacifique, suivie de la désobéissance civile, pour dénoncer et protester contre la pratique de saisie des carburants des paisibles citoyens, par les forces de défense et de sécurité.



«Nous, Forces vives du cercle de Koro, avons décidé à l’unanimité, à l’issue d’une Assemblée générale, tenue ce mardi 23/04/2024, dans la salle des spectacles de Koro, d’organiser une grande ‘’Marche pacifique’’, prévue le Mardi 30/04/2024. La marche pacifique sera suivie de la désobéissance civile, pour dénoncer et protester contre la pratique de saisie des carburants, des paisibles citoyens, par les Forces de défense et de sécurité, cela, malgré la décision du Préfet du cercle interdisant la saisie du carburant sur toute l’étendue du cercle». Voilà en substance le contenu de cette note largement diffusée, sur les réseaux sociaux en fin de semaine.





Ces manifestations pacifiques à l’initiative des forces vives du cercle de Koro interviennent dans un contexte assez tendu, dans la région de Bandiagara dont les doléances sont parvenues aux plus hautes autorités. Depuis quelques jours, les forces vives de Bankass mènent des actions pour protester contre la dégradation de la situation sécuritaire.