Mandature du CNOSM : Plusieurs fédérations renouvellent leur confiance à Habib Sissoko Publié le lundi 29 avril 2024 | Mali Tribune

En prélude au renouvellement du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), ils sont, au total, plus d’une vingtaine (majorité) des fédérations nationales sportives a donné leur feu vert à la candidature de Habib Sissoko pour la mandature 2024-2028 du Cnosm. L’annonce a été faite, le vendredi 26 avril dernier, par le coordinateur des fédérations nationales, Adama Mariko, président de la Fédération malienne de karaté…



Le coordonnateur des fédérations nationales, Adama Mariko, président de la Fédération malienne de karaté, a dans une déclaration lue dans la salle, déclaré que le renouvellement d’un mandat ne se réduit pas une modification d’ordre administratif ne devant surtout pas revêtir un caractère sismique. Il est la mise en valeur du management arrivé à maturité par la pertinence des objectifs et la cohérence des stratégies. « L’organisation d’un Mouvement sportif national de stabilité et de solidarité, l’accroissement constant de la notoriété du Mali au sein du Mouvement olympique international, la reconnaissance mondiale de la qualité responsable de la relation entre le Mouvement sportif national et l’État du Mali sont les fruits de l’investissement du CNO dans l’action sportive sous le leadership éclairé du président Habib Sissoko et la dédicace au travail bien de toute l’équipe qui l’entoure », a-t-il indiqué. De poursuivre : «Conséquemment et en reconnaissance de votre mérite, nous présidentes et présidents des fédérations nationales et groupements sportifs, mandataires exclusifs, sollicitons vivement votre candidature à la présidence du Cnosm pour le mandat 2024-2028. Avec notre confiance renouvelée ».





De son côté, le président Habib Sissoko s’est dit honoré par la marque de confiance placée en sa modeste personne par une vingtaine de présidents des fédérations nationales et regroupements sportifs et il a promis de travailler au triomphe de l’Olympisme au Mali en cas de réélection : « Je suis très fier et honoré du choix. Vous vous n’êtes pas trompé de personne. Durant tout le long de mon mandat, nous avons su maintenir l’équilibre et la stabilité au sein du sport. Cette image de notre sport est une réalité. Quand les gens nous voient à l’extérieur, ils nous citent toujours comme un exemple de la réussite de l’olympisme ».



Par ailleurs, il a invité les uns et les autres au dialogue fécond et la construction pacifique de l’édifice national, Sissoko a estimé que la longévité à ce poste est un gage de succès futur pour le Mali qui attend sa première médaille olympique depuis l’accession de notre pays à l’indépendance.



À ses dires, les chances de podium pour le Mali sont aujourd’hui réelles avec l’équipe nationale olympique de football qui sera l’une des attractions aux Jeux olympiques Paris-2024. Les succès se construisant loin des disputes et de la calomnie, Habib Sissoko a invité le camp d’en face à la sérénité et à l’écoute.



Les fédérations qui ont décidé de jouer la carte Habib Sissoko ont pour noms : Fédération malienne d’athlétisme, Fédération malienne de basket-ball, Fédération malienne de boxe, Fédération malienne d’escrime, Fédération malienne de football, Fédération malienne de hand-ball, Fédération malienne de judo, Fédération malienne de handisport, Fédération malienne de jeux de dames, Fédération malienne de jeux d’échecs, Fédération malienne de karaté, Fédération malienne de lutte, Fédération malienne de natation, Fédération malienne de pétanque, Fédération malienne de taekwondo, Fédération malienne de tennis, Fédération malienne de tennis de table, Fédération malienne de bras de fer sportif, Fédération malienne de cricket, Fédération malienne de Yoseikan Budo,



Mohamed Sylla