Après sa réélection va-t-il monter sur ses grands chevaux pour rappeler aux autorités leur devoir ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Après sa réélection va-t-il monter sur ses grands chevaux pour rappeler aux autorités leur devoir ? Publié le mardi 30 avril 2024 | L'alternance

Tweet











Héritier de Bakary Karambé, l’un des chantres du mouvement démocratique, Yacouba Katilé n’aura d’autre choix que de défendre cette démocratie chèrement acquise, mais qui est malmenée par les autorités de la transition. Le secrétaire Général de l’UNTM et de surcroit Président du Conseil Economique Social et Culturel, a l’obligation et le devoir de préserver les intérêts des travailleurs. Son mutisme avait surpris plus d’un malien au regard de la crise sociopolitique voire économico-financière qui sévit au Mali et dont les travailleurs sont les premières victimes. Son silence est synonyme de complicité. Maintenant que ses camarades lui ont accordé un nouveau bail il lui revient de monter sur ses grands chevaux pour siffler la fin de la récréation. Après sa réélection et auréolé d’une forte légitimité Yacouba Katilé est attendu sur les chantiers de la démocratie et du développement. Il doit défendre bec et ongle les libertés et se battre pour l’amélioration des conditions de vie des travailleurs. Tout autre comportement ou discours prêtera à confusion et donnera l’occasion à ses détracteurs de pouvoir le critiquer.



En somme, Le 14ième Congrès ordinaire de l’UNTM qui vient de donner un nouveau bail au secrétaire général donne également mandat à Yacouba Katilé de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Les syndiqués ne demandent que la préservation de leurs libertés et l’amélioration de leurs conditions de travail et de vie.



Youssouf Sissoko