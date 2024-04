Abdel Kader Maïga, un lieutenant du Premier ministre, condamné à deux ans de prison, dont un an avec sursis - abamako.com

Abdel Kader Maïga, un lieutenant du Premier ministre, condamné à deux ans de prison, dont un an avec sursis Publié le mardi 30 avril 2024 | Le Républicain

Abdel Kader Maïga, un lieutenant du Premier ministre du Mali Choguel Kokalla Maïga, a été condamné à deux ans de prison, dont un an avec sursis. La sentence a été rendue ce lundi 29 avril 2024.



L’affaire remonte au 8 mars dernier lorsque Abdel Kader Maïga a été arrêté à son domicile suite à une plainte déposée par l’imam Oumarou Diarra, chef d’une faction dissidente au sein du M5-RFP. La plainte, traitée par le pôle anti-cybercriminalité, faisait état d’injures publiques proférées par Maïga lors d’une diffusion en direct sur les médias sociaux. Dans cette vidéo, qui a duré deux heures, Maïga a abordé divers sujets, notamment les désaccords internes au sein du M5-RFP et les tensions entre le Premier ministre Choguel Maïga et les militaires au pouvoir.







En outre, Maïga avait récemment critiqué publiquement les membres du M5-RFP qui ont initié une fronde interne contre le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, ainsi que le ministre de l’Administration territoriale Abdoulaye Maïga et le président du Conseil National de Transition(CNT) Malick Diaw pour leur implication dans les troubles politiques ayant conduit à la chute du président Ibrahim Boubacar Keita en août 2020.







Madiassa Kaba Diakité