Koro : Les forces vives organisent une marche pacifique pour protester contre la saisie des carburants Publié le mardi 30 avril 2024 | Le Républicain

Les forces vives de Koro ont décidé d’organiser une marche pacifique, le mardi 30 avril 2024. Cette manifestation vise à dénoncer et à protester contre la « pratique de saisie de carburant opérée par les Forces de Défense et de Sécurité à l’encontre des citoyens malgré la décision du Préfet du cercle, interdisant la saisie du carburant sur toute l’étendue du cercle. » La marche pacifique, selon les forces vives de Koro, sera suivie d’une désobéissance civile.



Selon les forces vives de Koro, l’initiative de cette marche découle de la frustration croissante ressentie par les habitants de Koro face à la saisie arbitraire de leurs approvisionnements en carburant. « Malgré la décision claire du Préfet du cercle, interdisant explicitement la saisie de carburant dans toute l’étendue du cercle, les Forces de Défense et de Sécurité persistent dans leurs actions.»







Cette mobilisation citoyenne vise, selon les forces vives de Koro, à attirer l’attention des autorités compétentes sur cette problématique pressante et à exiger des mesures concrètes pour mettre fin à « la saisie illégale de carburant, qui affecte gravement la vie quotidienne des habitants de Koro. »



Pour les manifestants, la marche pacifique sera suivie d’une désobéissance civile, démontrant ainsi la détermination des Forces Vives de Koro à défendre leurs droits et à faire respecter les décisions légales prises par les autorités locales.



Madiassa Kaba Diakité