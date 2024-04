5ème édition de la journée scientifique de la sage-femme : Le CNOSFM opte pour une célébration d’édification - abamako.com

Publié le mardi 30 avril 2024 | Le témoin

Sous le double thème «Guide de gestion du travail d’accouchement» et «Nutrition et protection durant les milles premiers jours», la 5ème édition de la journée scientifique de la sage-femme aura été une belle aubaine pour le Conseil national de l’ordre des sages-femmes du Mali (CNOSFM) d’attirer l’attention du grand public sur un métier qui, par essence, est l’un des plus salvateurs dans le vaste champ de la santé. Les locaux du mémorial Modibo Keita ont ainsi abrité l’événement avant-hier samedi, en présence de la présidente du CNOSFM pour le district, Fatoumata Kamissoko, du représentant du Directeur général de Nestlé, Mamadou N’doye, du représentant du maire de la Commune III ainsi que d’une poignée de docteurs dont Tiemoko Malikité, Salem et Karim Doumbia, entre autres



Martelant en leitmotiv l’incontournable et l’impérieuse nécessité, pour toutes les sages-femmes, d’adhérer au CNOSFM afin d’exercer convenablement la profession, la présidente du district a déroulé les missions du Conseil et les textes qui le régissent, avant de rendre un vibrant hommage à feue la présidente Molobaly Diallo dont l’héritage et la détermination continuent d’inspirer la communauté des sages-femmes. Et d’exprimer sa gratitude aux partenaires pour leur accompagnement sans faille, en l’occurrence le sponsor officiel Nestlé. L’intervention de la présidente a été suivie de l’étude analytique du premier thème présenté par le docteur Salem Doumbia, notamment «Guide de gestion du travail en accouchement», avant que le représentant médical de Nestlé, Tiemoko Malikité, n’entretiennent les occupants de la salle archi-comble sur le sujet de la «Nutrition et protection durant les mille premiers jours».





Les différentes présentations ont donné lieu chacune à une série de questions réponses ainsi qu’à des échanges instructifs entre les sages-femmes fortement mobilisées pour l’occasion et les docteurs conviés pour partager leurs expériences.



Seydou Diakité