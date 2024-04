Atelier cnt sur le «budget au féminin» : Après les échanges et l’outillage, place à l’application des recommandations - abamako.com

Atelier cnt sur le «budget au féminin» : Après les échanges et l'outillage, place à l'application des recommandations Publié le mardi 30 avril 2024 | Le témoin

La synthèse de l’atelier tenu sous l’égide de l’honorable CHATO, du 19 au 21 avril 2024, a été rendue publique avec une palette d’objectifs à atteindre dans les mois à venir.



Cet espace de formation des femmes du CNT sur la planification, la budgétisation sensible au genre avait eu lieu au centre Diamcis à Banankoro. Une retraite dans la région de Koulikoro qui a regroupé une bonne cinquantaine de participants (femmes et homme membres du CNT, assistants parlementaires et personnels administratif) auxquels les échanges ont permis de mieux cerner leurs rôles de contrôle dans les différentes phases de budgétisation : la formulation, l’adoption, d’exécution et même d’audit.





Les recommandations, qui étaient en suspendues à l’élaboration du rapport final ont été formulées ainsi qu’il suit : – Prendre attache avec le ministère de la femme pour une vision conjointe et Pertinente sur le genre – Créer un partenariat stratégique entre le Réseau des femmes parlementaires et le département chargé la promotion de Femmes, de l’Enfant et de la Famille – Permettre au Réseau des Femmes Parlementaires de bénéficier de l’accompagnement de l’ONU –FEMME – Créér un cadre d’audiences annuelles pour le RFEP dont celled avec le President du Conseil National de la Transition et le président de la Transition – Créér une cellule Genre au sein du CNT – Multiplier les formations des membres de RFPM auprès de ses partenaires techniques et financiers – Faire un plaidoyer pour le département dédié au genre pour revoir à la hausse, son budget afin de mener efficacement leurs missions.



Des concertations sont déjà en cours pour l’installation d’une cellule de pilotage de l’essentiel des recommandations. En attendant, l’Honorable Aissata Cissé Haïdara n’a pas tari de reconnaissances à l’endroit des présidents de commission parlementaire pour la mise à disposition de membres de leur équipe pour les travaux.



Le réseau des femmes parlementaires n’oublie pas le bateau Tombouctou…



En marge de leur séjour dans le Meguetan pour l’atelier sur le genre et le budget, Chatto Cissé Haïdara et sa suite ont posé un acte fort. Les dames de l’organe législatif ont cette fois manifesté leur soutien et leur solidarité envers les victimes du bateau Tombouctou. Elles leur ont affecté une enveloppe de 5 millions CFA pour contribuer à soulager leurs peines. La cérémonie de remise de la somme s’est déroulée dans la cour de la COMANAF, en présence du Directeur de cabinet du Gouverneur, du 1 er adjoint au préfet, du maire de la commune de Koulikoro et de la Directrice générale de la COMANAF….







I. KEÏTA