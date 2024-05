Lutte contre le terrorisme : Abu Huzeifa dit Higgo neutralisé par les FAMa - abamako.com

Lutte contre le terrorisme : Abu Huzeifa dit Higgo neutralisé par les FAMa Publié le mercredi 1 mai 2024

Au cours d’une opération spéciale terrestre dimanche 28 avril 2024, les Forces armées maliennes (FAMa) ont annoncé la neutralisation de l’un des plus grands chefs terroristes de l’EIGS Abu Huzeifa dit Higgo, dans la zone d’Indelimane au nord-est de la région de Gao.



Abu Huzeifa est l’auteur de plusieurs attaques terroristes d’envergure dans la zone des trois frontières causant la mort de plusieurs Maliens, Nigériens et des soldats étrangers. Le 4 octobre 2017, près du village de Tongo au Niger, des militants liés à l’EIGS ont attaqué les membres d’une équipe des forces spéciales américaines chargée de former, de conseiller et d’aider les forces nigériennes à lutter contre le terrorisme.





Cette attaque a entraîné la mort de quatre soldats américains et de quatre soldats nigériens. Deux autres Américains et huit Nigériens ont été blessés lors de l’affrontement. Le 12 janvier 2018, le chef de l’Etat islamique au grand Sahara, Adnan Abu Walid al-Sahrawi, a revendiqué la responsabilité de l’attaque.



Suite à cette revendication le département d’Etat américain et celui de la Justice ont mis à prix la tête d’Abu Huzeifa sur le marché mondial en offrant une récompense faramineuse jusqu’à 5 millions de dollars pour toute information sur Abu Huzeifa, également connu sous le nom de Higgo, pour sa participation à l’attaque de 2017 à Tongo, au Niger.



Huit ans après cette attaque meurtrière, même les services de renseignement occidentaux n’ont pas pu fournir la moindre information sur l’un des leaders charismatique de cette nébuleuse organisation terroriste.



Depuis quelques semaines, l’Armée malienne a lancé des opérations de grande envergure pour le nettoyage du territoire sur plusieurs fronts du nord au sud, de la frontières mauritanienne, nigérienne et jusqu’à la frontières algérienne. En marge de ces opérations de grande envergure, dimanche 28 avril 2024, les Forces armées maliennes via la Dirpa ont annoncé la neutralisation de l’un des plus grands chefs terroristes de l’EIGS, Abu Huzeifa dit Higgo dans la zone d’Indelimane au nord-est de la région de Gao.



Cette annonce de la mort d’Abu Huzeifa intervient dans un contexte où Américains et Nigériens sont en pleines discussions concernant le calendrier et les modalités de retrait des troupes américaines stationnées sur la base 201 d’Agadez.



Ousmane Mahamane