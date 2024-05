CNT : Nouhoum Sarr en défenseur - abamako.com

Ces derniers jours, le Conseil national de Transiton (CNT) a été la cible de critiques virulents de la part de bon nombre de citoyens à la suite des dénonciations d’un ancien Premier ministre sur les émoluments des membres du CNT. Pour répondre à ces dénonciations, Nouhoum Sarr se pose en défenseur de l’organe qui joue le rôle de législateur. Selon le président du parti FAD, c’est de la calomnie et la question qui a fait lever le lièvre n’est autre qu’une proposition de loi organique portant sur les avantages des membres de l’institution. « S’agissant des indemnités, aucun changement, ce sont les mêmes depuis toujours, donc parler d’augmentation est une monstruosité dont les auteurs sont habitués, surtout s’agissant d’individus ayant tout mis en œuvre pour être membre du CNT », a-t-il rétorqué. Dans ses explications, Sarr a affirmé que le CNT travaille depuis plus de 2 ans sur une proposition de loi portant sur les avantages de l’organe et que cela prend naturellement du temps au regard de la sensibilité de la question : « Le projet de loi organique a finalement été adopté, il y a plus de 6 mois. Le caractère organique de la proposition de loi exige qu’elle soit déférée devant la Cour Constitutionnelle, pour contrôle de conformité. La Cour a rendu l’arrêt N⁰ 2024-01-CC du 18 avril 2024, dans lequel elle demande au CNT des reformulations et des précisions, ce qui a été fait en séance plénière, la loi amendée sera à nouveau envoyée à la Cour pour contrôle de conformité et validation. »



UNTM : Katilé, parti pour 15 ans !





L’adage qui dit qu’on ne change pas une équipe qui gagne sied bien à la multiple élection de Yacouba Katilé à la tête de la plus grande centrale des syndicats du Mali. Après deux mandats successifs, le secrétaire général de l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM) a été reconduit pour la 3e fois de suite, le samedi 27 avril, à la tête du syndicat. C’est ainsi parti pour un 3e mandat de 5 ans pour Katilé qui file pour 15 ans à la tête de l’UNTM. Outre Yacouba Katilé, Hamadoun Bah du Synabef a été élu secrétaire général adjoint de l’UNTM. Deux bouillants syndicalistes dont les mots d’ordre de grève ne laissent pas les dirigeants indifférents



