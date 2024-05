Audiovisuel :Lancement par canal+ de deux chaînes de télévision Mandeka et Pulaagu - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News NTIC Article NTIC Audiovisuel :Lancement par canal+ de deux chaînes de télévision Mandeka et Pulaagu Publié le jeudi 2 mai 2024 | aBamako.com

Tweet





Monsieur Alhamdou AG ILYÈNE, Ministre de la Communication de l'Économie Numérique et de la Modernisation de l'Administration, a présidé ce 30 avril 2024 la cérémonie de lancement des chaînes Mandenka et Pulaagu par Canal+ Mali et Canal+ International. Ces deux chaînes, respectivement dédiées à la langue mandingue et à la langue fulfuldé, représentent une avancée significative dans la diversification de l'offre télévisuelle du pays.



Dans son allocution, le Ministre AG ILYÈNE a exprimé sa gratitude envers Canal+ Mali et Canal+ International pour leur engagement à promouvoir la richesse culturelle du Mali à travers ces nouvelles chaînes. Il a également souligné l'importance de cette initiative pour répondre aux attentes du public malien, qui aspire à des programmes télévisés reflétant ses réalités socio-culturelles.



Le lancement de Mandenka et Pulaagu s'inscrit dans une dynamique plus large de développement des industries créatives et culturelles au Mali. En offrant une plateforme aux talents locaux de l'audiovisuel, ces chaînes ouvrent de nouvelles opportunités pour la jeunesse malienne, tant sur le plan artistique que professionnel.



De plus, le Ministre a souligné l'impact économique positif que ces chaînes pourraient avoir en favorisant le développement de l'industrie audiovisuelle nationale. En encourageant la production de contenu local dans les langues nationales, Canal+ contribue à renforcer l'identité culturelle du Mali et à promouvoir son rayonnement à l'échelle internationale.



Pour conclure, le Ministre a salué l'initiative de Canal+ et a exprimé le soutien et les encouragements du gouvernement malien au développement continu du secteur audiovisuel. Il a également exprimé l'espoir de voir d'autres chaînes avec d'autres langues locales voir le jour à l'avenir, renforçant ainsi la diversité et la richesse du paysage médiatique malien.