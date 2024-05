Catastrophe en Chine : 48 morts dans l’effondrement d’une autoroute - abamako.com

Catastrophe en Chine : 48 morts dans l'effondrement d'une autoroute
Publié le jeudi 2 mai 2024

Catastrophe en Chine: 48 morts dans l`effondrement d`une autoroute

Un terrible accident a eu lieu dans le sud de la Chine, où l’effondrement d’une autoroute a fait au moins 48 morts selon un nouveau bilan communiqué par un média d’État, a-t-on appris ce jeudi 02 mai 2024.



Les pluies diluviennes qui s’abattent sur la province du Guangdong sont à l’origine de cette catastrophe.



Suite à cet événement tragique, le président Xi Jinping a ordonné aux autorités de redoubler d’efforts dans les opérations de sauvetage et de traitement des blessés. Environ 500 personnes ont été mobilisées pour participer aux secours, et le gouvernement provincial a mis en place des forces d’élite spécialisées pour mener à bien les opérations de recherche et de sauvetage.



L’effondrement s’est produit mercredi vers 2h10 du matin, piégeant une vingtaine de véhicules et impliquant 54 personnes au total. Selon les autorités, cette catastrophe géologique naturelle est survenue sous l’impact de fortes pluies persistantes.





